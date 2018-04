Integrationsmanagerin tritt in Erbach ihren Posten an

Nimet Sahin ist die neue Integrationsmanagerin des Landratsamts des Alb-Donau-Kreises, die für die Stadt Erbach zuständig ist. Bis Anfang Mai sollen zu den derzeit acht Integrationsmanagern sechs weitere hinzu kommen - danach sukzessive weitere. Insgesamt sollen es zwischen 20 und 24 im Kreisgebiet sein, heißt es aus dem Landratsamt.

Die 28-jährige Filderstädterin hat am gestrigen Montag ihre Tätigkeit in Erbach aufgenommen. Sie studierte an der Universität Heidelberg Ethnologie und Germanistik im Kulturvergleich. Zudem hat die junge Frau erste Erfahrungen in der Flüchtlingshilfe.

Das Ziel der Integrationsmanager sei es Flüchtlingen mit Bleibeperspektive frühestmöglich durch individuell angepasste Maßnahmen zu fördern und ihnen eine Teilhabe an der Gesellschaft zu ermöglichen, heißt es aus dem Landratsamt. Dazu gehört die Arbeit der Integrationsmanager. Durch eine flächendeckende soziale Beratung und Begleitung von Flüchtlingen in den jeweiligen Städten und Gemeinden sollen diese einen Überblick über die vorhandenen Strukturen und Angebote der Integration gewinnen und in ihrer Selbstständigkeit gestärkt werden.

Die Begleitung durch die Integrationsmanager erfolgt einzelfallbezogen mit Hilfe eines individuellen Integrationsplanes. Es werden auf freiwilliger Basis Daten wie Sprachkenntnisse, Beruf, Schulabschluss, Geschlecht, Interessen, Aufgaben und Ziele erfasst und in dem Integrationsplan schriftlich festgehalten. Dieser muss in regelmäßigen Intervallen ausgewertet, überprüft und fortgeschrieben werden.