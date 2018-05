Die Narrengemeinende Oberdischingen hat am Wochenende die Höhepunkte der Oberdischinger Fasnet gefeiert. Los ging es am Freitagabend mit der Hinrichtungsszene auf dem Kirchplatz, bevor der große Brauchtumsabend im Festzelt beim Rathaus begangenw urde. Höhepunkt war schließlich der traditionelle Umzug am Sonntagnachmittag.

Alle zwei Jahre wird der Fasnetsauftakt mit der Hinrichtungsszene auf dem Kirchplatz in Oberdischingen begangen. Trotz winterlicher Kälte hatte sich eine Menge Gäste eingefunden. Vor der auf dem Kirchplatz aufgebauten Tribüne mit einem Galgen, fanden sich für den Ablauf ein Teil der Mitglieder der Narrengesellschaft Oberdischingen ein, um ein Dorfleben darzustellen. Eine davon war die „schöne Viktor“ (Julia Schick), die damals aus Körben Obst stahl und von dem einfachen Volk verjagt wurde. Dann wurde die „schöne Viktor“ an den Galgen gehängt, aber wie durch ein Wunder, riss der Strick, und das bedeutete Freiheit. Schließlich nahmen die Narren noch Bürgermeister Friedrich Nägele den Schlüssel für die Amtsstube ab.

Im Anschluss an die Hinrichtungsszene ging es im Festzelt am Rathaus weiter, wo der große Brauchtumsabend gefeiert wurde. Wer im Festzelt noch einen Sitzplatz suchte, tat dies vergeblich und auch in den Gängen war kaum ein Durchkommen möglich. Moderiert wurde der Abend und der Ablauf im Zelt, von den zwei Vorständen der NG Oberdischingen, Patricia Aich und Jochen Ihle. Begeistert feierten alle Anwesenden diesen Brauchtumsabend mit viel Beifall und forderten, wo es möglich war, auch noch eine Zugabe. Insgesamt zeigten sich am Samstagabend 15 Gruppen im Oberdischinger Zelt.

Am Sonntagnachmittag schließlich folgte der traditionelle Umzug durch die Ortschaft. 86 Fasnetsgruppen aus der nahen und fernen Umgebung hatten sich angemeldet und sind auch gekommen. Schon vor der Zeit säumten viele Zuschauer, die für den Umzug geplanten Straßen. Alles freute sich auf den Anfang und die Darbietungen der einzelnen Gruppen. Dann zum Start des Zuges, säumten die Zuschauer die Straßen mehrfach gestaffelt. Der Fasnetsumzug startete in diesem Jahr bereits zum 53. Mal.Die Zunftgruppen waren so vielfältig in der Kostümierung und selbst die Hexen-Gruppen unterschieden sich in ihren Darbietungen. Eine schon immer bestehende Besonderheit, waren die auf den Straßen aufgebauten Pyramiden. Diese entstanden auch von denen bereits am Umzug teilnehmenden ‚Jung-Narren‘. Und auch hier hatten sie viel Spaß und begeisterten die Zuschauer mit ihrer Artistik. Gerne bauten die Maskenträger, bei einem kleinen Stopp im Zuge des Marsches durch die Straßen, diese Pyramiden auf.