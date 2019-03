In Erbach geht die nächste E-Ladesäule in Betrieb

Der Zweckverband Oberschwäbische Elektrizitätswerke (OEW) hat eine von 54 modernen Ladesäulen im ländlichen Raum am Freitag in Erbach in Betrieb genommen. Die E-Tankstelle befindet sich vor dem Seniorenzentrum in der Brühlstraße, direkt neben dem Kindergarten. „Eine symbolische Stelle“, sagte Erbachs stellvertretender Bürgermeister Constantin von Ulm-Erbach bei der Einweihung mit Blick auf die nächste Generation, für die E-Mobilität in Zukunft eine noch tragendere Rolle spielen wird.

OEW knüpft an ihre Wurzeln an

Landrat Heiner Scheffold erklärte vor Ort: „Wir wollen mit diesem Projekt die E-Mobilität im Alb-Donau-Kreis und im ländlichen Raum voranbringen, in dem wir Standorte in der Fläche mit Ladeinfrastruktur versorgen.“ Im Umkreis von jeweils etwa 50 Kilometern um jede Ladesäule soll ein dichtes Netz an Auflademöglichkeiten entstehen. Damit sollen künftig elektrische Autofahrten über Land besser möglich sein.

Die neuen Säulen in den Landkreisen werden von der EnBW errichtet und betrieben. Rund 700 000 Euro kostet diese Infrastrukturmaßnahme. Etwa 60 Prozent davon trägt der Zweckverband, 40 Prozent das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. Im Landkreis ist unter anderem eine weitere Säule für Ehingen vorgesehen. In Munderkingen ist eine der Tankstellen bereits betriebsbereit. Die OEW knüpfe damit knapp 110 Jahre nach ihrer Gründung wieder an ihre Wurzeln an, so Scheffold. Es war seinerzeit schon ihr Auftrag, Elektrizität in den ländlichen Raum zu bringen. Heute bringe sie den Strom an die Straße.

Der Standort in Erbach ist bewusst gewählt, „an einer kreiseigenen Einrichtung, die stark frequentiert wird“, so Scheffold. Auch die Geschäftsführerin der Pflegeheim GmbH Alb-Donau-Kreis, Verena Rist, freute sich über die Auswahl auf dem Parkplatz in der Brühlstraße.

22 Kilowatt maximale Leistung

Hans-Josef Zimmer, Technik-Chef der EnBW, betonte, dass man durch das flächendeckende Netz „der umwelt- und klimaschonenden Mobilität ein Stück näher kommt“. Einfach, überall und vor allem zuverlässig elektrisch mobil zu sein sei eine wichtige Grundvoraussetzung für die Akzeptanz von E-Mobilität. Egon Traub vom Landratsamt führte mit dem OEW-eigenen Wagen vor, wie das Fahrzeug mit Strom betankt wird. Die Ladesäulen sind ausgestattet mit Typ2-Anschlüssen, jeweils einer links und einer rechts. Die maximale Leistung liegt bei 22 Kilowatt.

Zusätzlich verfügt die Säule über einen normalen Schuko-Anschluss, an dem das Laden mit einer Leistung bis 3,7 Kilowatt möglich ist. Damit können bis zu zwei Elektro-Fahrzeuge gleichzeitig aufgeladen werden, vom Pedelc bis zum großen E-Auto. Traub hat die Kosten für den Betrieb eines Elektroautos, wovon auch fünf im Fahrzeugpool des Landratsamts sind, durchgerechnet: „Für 100 Kilometer sind es 1,30 bis 1,80 Euro an Stromkosten.“