In Erbach öffnet bald ein Baustellen-Café

Wer wissen möchte, was es mit den Abbrucharbeiten gegenüber dem Erbacher Rössleplatz zu tun hat, dem bieten sich mehrere Möglichkeiten: Direkt im Rathaus informieren, ins Mitteilungsblatt schauen oder sich durchfragen. Anfang Februar soll es dann zentral in der Innenstadt eine weitere Option geben: Ein Baustellen-Café öffnet dann seine Pforten. Die Idee ist in der Region wohl einzigartig: An den Wänden hängen Pläne, Fotos, Mitteilungen der Stadtverwaltung und von Investoren. „So kann Erbach zeigen, was alles in der Stadt baulich passiert“, erklärt Thomas Knöpfle vom Handwerker- und Gewerbeverein (HGV) Erbach.

Treffpunkt inklusive Info-Punkt

Die Besucher können also nicht nur Kaffee und Kuchen genießen, sondern sich zeitgleich über die Innenstadtoffensive informieren. „Der Bürgerschaft in Erbach ist es ein großes Anliegen, dass es in der Stadtmitte wieder ein Café gibt“, erklärt Knöpfle. Und so seien zwei Faktoren zusammengekommen, die der HGV nutzen will.

Im früheren Blumenladen der Gärtnerei Stöferle in der Erlenbachstraße hat der neue Treffpunkt einen passenden Platz gefunden – zumindest übergangsweise und für den Anfang. „Das Café wird mit der Innenstadterneuerung mitwandern und später den Standort wieder ändern“, erklärt Claudia Clau. Von ihr und den HGV-Mitgliedern Thomas Knöpfle, Annegret Fleiner und Peter Pentz stammt die Idee für das Gemeinschaftsprojekt, das zusammen mit vielen Erbachern momentan umgesetzt wird.

Erbacher spenden Großteil der Einrichtung

So besteht der Großteil der Einrichtung aus Spenden, sogar eine Bank aus einer alten Erbacher Schreinerei habe den Weg in das neue Café gefunden, sagt Claudia Grau. Sie sagt auch: „Anfänglich dachten wir an eine Containerlösung, bis sich diese Möglichkeit jetzt ergeben hat.“ Im Vordergrund für die Planungen stand immer die Kommunikation über die geplanten Vorhaben und der Austausch mit den Bürgern.

Kurz vor den Weihnachtsfeiertagen händigte die Donau-Iller-Bank, die in der Stadtmitte drei Großprojekte plant, dem Verein den Mietvertrag für die Räume aus. Aktuell wird noch fleißig gesägt, geschraubt und gefliest. Rückhalt, so betont HGV-Vorsitzender Knöpfle, habe auch stets die Stadt gegeben. „Alle Beteiligten rund um Bürgermeister Achim Gaus haben sich sehr bemüht und wertvolle Tipps, auch auf kurzem Dienstweg, gegeben“, sagt er.

Betreiben wird das Café künftig die Erbacherin Filiz Lemmermeyer. Auf Nachfrage bestätigt die 35-Jährige, dass ein eigenes kleines Lokal schon immer ihr Traum gewesen ist und sie dem Start entgegenfiebert.

Mehr entdecken: Duo steigt nachts in Erbacher Schule ein

Mehr entdecken: Ehemaliger Erbacher Pfarrer gestorben