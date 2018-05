In das Rampf-Areal kommt Bewegung

Das Öpfinger Unternehmen Gapp investiert derzeit rund zehn Millionen Euro in das Erbacher Rampf-Areal. Vier Gebäude mit Wohn- und Geschäftsräumen sollen entstehen. In knapp zwei Jahren Bauzeit sollen auf dem 2800 Quadratmeter großen Areal Arztpraxen, Räume für einen Nahversorger und Wohnungen verschiedenster Größe entstehen. Ursprünglich war geplant, dass das ehemalige Rampf-Areal und das angeschlossene Grundstück in zwei Bauabschnitten neu bebaut werden sollte. Die Firma Gapp hatte seinerzeit den Wettbewerb für die ehemalige Rampf-Fläche gewonnen. Eigentlich sollte das Projekt schon vor einem halben Jahr starten und damit ein wesentlicher Schritt in Richtung Erbacher Innenstadtentwicklung gemacht werden.

Anfang des Jahres hatte der Gemeinderat beschlossen, die gesamte Fläche des sogenannten „Rampf-Areals“ in der Erbacher Innenstadt an die Firma Gapp aus Öpfingen zu verkaufen. Auch wenn auf dem Grundstück selbst seither nicht viel zu sehen war, wurden im Hintergrund die Vorbereitungen für die Bebauung des Grundstücks intensiv vorangetrieben. Für den Abbruch der noch bestehenden Gebäude Erlenbachstraße 32 und 34 wurden die notwendigen Untersuchungen gemacht, die Genehmigungen eingeholt, sowie die Ausschreibung und Vergabe der Abbrucharbeiten vorgenommen. Mit dem Rückbau der Gebäude wurde bereits begonnen. Dieser soll bis Ende Juli 2018 abgeschlossen sein, teilt Bürgermeister Achim Gaus mit. Derzeit ist das ausführende Unternehmen Reko-Bau aus Ehingen-Deppenhausen mit den Entkernungsarbeiten beschäftigt, teilte das Unternehmen Mitte der Woche auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ mit. Derzeit sei von außen noch nicht viel zu sehen, aber im kommenden Monat würden die Gebäude dann komplett aus der Innenstadt verschwunden sein.

Derweil hat Bürgermeister Achim Gaus gute Nachrichten für den Sommer, war doch ursprünglich in einem Gebäude auf dem Areal eine Eisdiele untergebracht. „Wir haben uns auch darum bemüht, dass die Bürger im Sommer in der Erbacher Innenstadt weiterhin ein frisches Eis genießen können. Ich freue mich, dass uns mittlerweile ein Betreiber einer regional bekannten Eisdiele zugesagt hat, ab Juni bis auf weiteres mit seinem Eiswagen nach Erbach zu kommen“, berichtet der Bürgermeister im aktuellen Mitteilungsblatt der Stadt. Genaueres werde die Stadt zu gegebener Zeit mitteilen.

Daneben werden von der Firma Gapp auch die Vorbereitungen für die Neubebauung des „Rampf-Areals“ eifrig vorangetrieben. Derzeit werden die Detailpläne und das Baugesuch fertiggestellt. Außerdem hat bereits seit längerem die Vermarktung der Wohn- und Gewerbeflächen begonnen. In der zweiten Jahreshälfte 2018 sollen dann die Arbeiten auf dem Gelände beginnen. Mit der geplanten Neubebauung entsteht ein neues Quartier zum Wohnen, Einkaufen und Verweilen mitten in der Stadt.