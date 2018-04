Im Zug gepöbelt und auf 17-Jährigen eingeschlagen

Fünf Unbekannte haben Dienstagnacht in Erbach einen 17-Jährigen angegriffen. Wie dieser später der Polizei schilderte, fuhr er am Abend mit dem Zug von Ulm nach Erbach. Im Zug war eine Gruppe von etwa zehn jungen Männern. Diese pöbelten umher und führten sich so ungebührlich auf, dass es dem 17-Jährigen zu viel wurde. Er sprach sie auf ihr Verhalten an und bat sie um Mäßigung.

Gleich darauf, gegen 22.30 Uhr, hielt der Zug in Erbach. Dort stieg der 17-Jährige aus. Auch die Gruppe verließ den Zug. Fünf aus der Gruppe hätten den jungen Mann dann angegriffen, sagte er später bei der Polizei. Einer habe ihn festgehalten, ein zweiter sein Rad auf die Gleise geworfen. Andere hätten ihn geschlagen. Dabei verlor der junge Mann auch seine Brille.

Beschreibung der mutmaßlichen Täter

Die wohl betrunkenen jungen Männer gingen anschließend in Richtung Stadtmitte weiter. Bei den Unbekannten handelt es sich offenbar um 18 bis 20 Jahre alte Männer, wovon ein Täter auffällig dick und mit einer schwarzen Jacke der Marke Nike bekleidet gewesen sein soll. Nach Angaben der Polizei handelte es sich bei den Verdächtigen um Deutsche.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder den noch unbekannten Tätern geben können, werden gebeten sich beim zuständigen Bundespolizeirevier Ulm unter der Telefonnummer 0731/140870 zu melden.