Im Mutterland des Judosports

Mit dem Trainingshöhepunkt eines der Hoffnungsträger des TSV Erbach hat die Judoabteilung die Saison 2019 beendet. Zum ersten Mal in seiner sportlichen Laufbahn durfte Daniel Udsilauri ins Mutterland des Judosports nach Japan. Nominiert von U21-Bundestrainer Pedro Guedes, ermöglichten der DJB (Deutscher Judo-Bund), die Arge Baden-Württemberg und der Württembergische Judo-Verband einem der Udsilauri-Zwillinge diese Reise.

Zusammen mit einer Auswahl an U21-Athleten des DJB-Kaders verbrachte Daniel Udsilauri insgesamt zwei Wochen in Japan. Die erste Woche verbrachte die Gruppe an der Kokushikan Highschool und die zweite Woche dann im National Training Center in Tokyo. Zu Gast waren zur gleichen Zeit auch die Judo-Junioren aus Korea. Sicher kann man von der Reise einiges an Eindrücken mit nach Hause nehmen. Aber auch der in Japan ausgeprägte Trainingseifer, die Disziplin und die immer wieder gleichen Abläufe im dreistündigen Training – bis zu 18 Randori und damit Übungsformen wurden pro Trainingseinheit absolviert – werden wohl Einfluss auf die nächsten Trainingseinheiten am Stützpunkt in Stuttgart haben.

Am Stützpunkt trainiert Daniel Udsilauri zusammen mit seinem ebenfalls erfolgreichen Zwillingsbruder George im kommenden Jahr in der U21-Auswahl Baden-Württemberg. Viel Unterstützung erfahren die beiden Judoka des TSV Erbach auch von der U18-Landestrainerin Trixi Kästle, die die Udsilauri-Brüder in den vergangenen Jahren konsequent, hart, aber auch herzlich begleitet hat. Nicht nur die Sportler selbst, sondern auch ihr Heimatverein TSV Erbach zählt im kommenden Jahr beispielsweise bei den deutschen Meisterschaften der U18 auf die Unterstützung von Trixi Kästle. Bei diesen Titelkämpfen werden, vorausgesetzt die Qualifikation läuft reibungslos, weitere junge Sportler aus Erbach vertreten sein.

Für Daniel Udsilauri war der Trainingsaufenthalt in Japan eine gute Möglichkeit, sich auf die Trainings- und Wettkampfsaison 2020 bei den Junioren vorzubereiten. Im kommenden Jahr werden die Zwillinge Udsilauri weiterhin auch bei den Kadetten in ihrem letzten Jahr zusammen mit den Vereinskollegen Daniel Paulsin, Dimitrij Popp und Mark Zeiss auf nationaler und europäischer Ebene an den Start gehen. Bereits nach den Feiertagen starten verschiedene Lehrgänge regional in Baden-Württemberg und auf Bundesebene in Berlin und Kienbaum sowie auf internationalem Parkett im österreichischen Mittersill als Vorbereitung für das kommende Wettkampfjahr.