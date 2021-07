Im Allgäu das Fußballspielen gelernt

Joachim Oliveira hat in Wangen das Fußball-spielen gelernt. Inzwischen ist er erfolgreicher Trainer auf dem Hochsträß. Nachdem er die SG Altheim in die Bezirksliga brachte, ist er inzwischen in Ringingen tätig. Es ist dort der dritte Anlauf, nachdem die ersten beiden Verbandsrunden nicht zu Ende gespielt werden konnten.

Aktiv unter Trainer Hermann Badstuber

In der Saison 1977/78 kam Joachim Oliveira im Alter von acht Jahren zur E-Jugend des FC Wangen und spielte die ganze Jugend bei dem Allgäuer Spitzenverein. Die A-Junioren spielten damals in der Verbandsstaffel. Inzwischen war sein Vater Vorsitzender des portugiesischen Vereins „Leos de Wangen“, zu dem Joachim als Aktiver wechselte. Nächste Station war der FC Lindenberg, mit dem er in die Landesliga aufgestiegen ist. Unter Trainer Hermann Badstuber spielte er nach zwei weiteren Jahren mit dem FC Isny in der Landesliga.

A-Lizenz seit 2011

Beruflich wechselte Joachim Oliveira nach Berlin und war auf der Montage tätig. In diesen zweieinhalb Jahren war für ihn kein geregeltes Training möglich. Daher spielte er nur noch in der zweiten Mannschaft des FC Wangen (Kreisliga). Daraufhin wechselte er in Wangen zum ASV. Da seine beiden Söhne Sandro und Joel ebenfalls zum Fußball kamen, war er Jugendtrainer beim FC Wangen. Eine weitere Aufgabe war Stützpunkttrainer in Wangen/Ravensburg. Dieses Amt füllte er dreieinhalb Jahre aus. Im Jahr 2011 hat Joachim Oliveira die Trainer-A-Lizenz erworben. Nach einem Jahr als Trainer bei der A-Jugend des FV Biberach übernahm er die B-Jugend des TSV Neu-Ulm in der Verbandsstaffel.

Trainerkarriere startete bei der TSG Ehingen II

In Ehingen wohnhaft und in einem größeren Betrieb in Laupheim tätig, begann er seine Trainer-Zeit im Bereich Ehingen. Erste Aufgabe war die TSG Ehingen II, dann zwei Jahre der FC Schelklingen/Alb. Sein bisher größter Erfolg war, als er die SG Altheim in die Bezirksliga brachte. Nach drei Jahren wechselte er zum Nachbarverein SV Ringingen, mit dem er beim Saison-Abbruch Ende Oktober 2020 unbesiegter Tabellenführer in der Kreisliga A war.

Familie steht hinter ihm

„Man muss sich nun neu erfinden“, sagt Joachim Oliveira vor dem Beginn der Runde 2021/22. Das Ganze müsse nochmals von vorne angefangen werden. Mit Herzblut und Leidenschaft geht er weiterhin seine Aufgabe als Trainer an. „Fußball ist ein Teil meines Lebens“, sagt Joachim Oliveira. Er hat das Glück, dass seine Familie in dieser Aufgabe voll hinter ihm steht.