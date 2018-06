Hochwassermanagement in Erbach kommt

Bei der aktuellen Wetterlage erinnern sich viele Erbacher unweigerlich an die Überschwemmungen des vergangenen Jahres. Im technischen Ausschuss der Stadt ist jetzt ein Gutachten für ein kommunales Starkregenrisikomanagement in Auftrag gegeben worden. Für rund 55 000 Euro soll die Ingenieurgesellschaft ProAqua bis zum Herbst ein Konzept mit Abflussdaten, Maßnahmenvorschlägen und Handlungsempfehlungen erstellen.

Stadtbaumeisterin Sandra Dolderer startete gleich mit einer guten Nachricht in den Tagesordnungspunkt. Just am gleichen Tag war der Bescheid eingegangen, dass das Land Baden-Württemberg das Erbacher Projekt mit 38.000 Euro fördert. Die beiden Starkregenereignisse Ende Mai und Anfang Juni 2016 waren dadurch gekennzeichnet, dass es sowohl zu Ausuferungen aus den Gewässern kam, als auch zu Sturzfluten, verursacht durch lokal begrenzte, extrem starke Niederschläge, die dafür sorgten, dass das Wasser die Hänge hinunter lief und das Kanalnetz überlastete.

Starkregen: Keine Daten

Während zur Beschreibung des Flusshochwassers am Erlenbach gute Informationen vorliegen, sowohl aus den Hochwassergefahrenkarten als auch aus den Erbacher Hochwasserschutzplanungen, stehen für die Gefahren, die von Starkregen ausgehen, keine flächendeckenden, systematisch erhobenen Daten zur Verfügung, informierte Dolderer. Bereits seit längerem wird ein Abflussmodel am Donauriedener Bach erstellt. Es kostet rund 20.000 Euro, von denen 70 Prozent als Zuschuss vom Land kommen.

Das Büro ProAqua soll nun deshalb die Starkregenproblematik im Stadtgebiet links der Donau, für die Stadtteile Erbach, Bach, Donaurieden und Ringingen untersuchen. Dellmensingen und Ersingen sind bei dem Gutachten, welches insgesamt 18 Quadratkilometer betrachtet und auch Daten aus Ulm und anderen Gemeinden berücksichtigt, außen vor. Hier bestünde keine Gefahr von Hangwasser. Die Untersuchung stützt sich auf den Leitfaden „Kommunales Starkregenrisikomanagement“ der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW).

Manches muss, vieles kann

Zunächst werde die Überflutungsgefährdung untersucht und die Ergebnisse in einer Starkregen-Gefahrenkarte festgehalten. Danach erfolgt die Analyse des Schadenpotentials im öffentlichen und privaten Bereich. Mit den gesammelten Ergebnissen bewertet das Büro das Überflutungsrisiko. Abschließend erstellt ProAqua ein Handlungskonzept zur Risikominimierung. Dieses Handlungskonzept beinhaltet bauliche und nichtbauliche Maßnahmen. Anschließend müsse der Gemeinderat entscheiden, was er umsetzen will. „In manchen Bereichen müssen wir zwingend aktiv werden. Andere Maßnahmen werden freiwillig sein oder in einem Graubereich liegen. Hier müssen wir auch die Wirtschaftlichkeit betrachten, denn ganz ausschließen, dass wir irgendwann wieder Probleme bekommen kann man nicht“, so Dolderer.

Eigentümer sind auch gefragt

Bei der ganzen Problematik gehe es nicht nur darum, dass die Kommune Schutzwände baue, sondern dass die Eigentümer sensibilisiert werden und auf ihren Grundstücken die Initiative ergreifen. Bei Ortsterminen habe sie bereits einige gesehen, die beispielsweise in Kellergeschossen wasserdichte Fenster eingebaut hätten. Der Zeitplan sehe vor, im Herbst erste Ergebnisse zu präsentieren und dann den nächsten Schritt zu machen.

Thomas Hartmann (CDU) lobte das Engagement der Verwaltung: „Das Projekt läuft sehr gut und sehr bürgernah. Wir tun gut daran, dass wir das zeitnah bearbeiten und bald Ergebnisse liefern können.“ Dem pflichtet auch Maria Magdalena Ochs (SPD) bei: „Auch wer bisher nicht betroffen war, wird durch dieses Projekt sensibilisiert und kann sich auch mal auf dem Grundstück umschauen, was er tun kann.“ Manche Dinge werden dem Selbstschutz der Eigentümer überlassen bleiben und für manche Dinge werde auch Grunderwerb nötig sein, äußerte sich Bürgermeister Achim Gaus.

