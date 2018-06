Hochwasser-Überbleibsel sind noch Thema

In der Ortschaftsratssitzung in Donaurieden hat das Gremium vor allem über die Mittelanmeldung für das kommende Jahr gesprochen. Zudem hatten einige Bürger Anliegen, die sie in der Bürgerfragestunde an Ortsvorsteher Werner-Josef Ströbele und die Räte herantrugen.

Einer der anwesenden Donaurieder fragte, warum bei der Sanierung der Staigstraße die Kante nicht gleich mit erneuert werde. Durch die Verbreiterung der Straße könne man sich zusätzlich überlegen, ob ein Streifen am Rand für Fahrradfahrer markiert werden sollte. Die Idee wurde notiert und soll an die zuständigen Stellen weitergeleitet werden.

Hartmut Nothelfer wies auf ein Problem hin. Die Pappelstämme vom letzten Sturmschaden wären immer noch am Donaualtarm gelagert. Ortsvorsteher Ströbele teilte mit, dass das Verfahren noch läuft und der Förster mit demjenigen, der das Holz dort deponiert hatte, noch im Gespräch ist. Er versprach, sich nochmals mit dem Förster in Verbindung zu setzen.

Zum Thema Hochwasserschäden hatte Hartmut Nothelfer noch einen weiteren Hinweis: „Der Bach muss geputzt und die Vorbereitungen dafür sollten bereits jetzt für den Winter begonnen werden. Im Sommer ist der Boden für entsprechende Baumaschinen zu leicht und nachgiebig, deshalb sollten diese Arbeiten im Winter durchgezogen werden.“ Als erste Maßnahme konnte Ströbele mitteilen, dass auf Höhe der Raiba ein Gitter an das Bachrohr angebracht werden wird. Aber auch er meinte, dass die Probleme mit dem Wasser, generell schon vor der Ortschaft angegangen werden müsse, damit weniger Wasser den Berg hinunter fließe. Auch hier setzte sich die Einsicht durch, dass das Problem nicht im Ortschaftsrat zu entscheiden sei.

Die Mittelanmeldung zum Haushalt 2017 erstellte die Versammlung nach einer vom Ortsvorsteher vorbereiteten Liste. Als notwendigste Investition erachtet der Rat die Sanierung von Straßen und Feldwegen im Bereich der Schlosshalde, des Kirchenbergs und ob der Staig im Bau-abschnitt II. Ferner soll auf dem Friedhof ein weiteres Urnenfeld mit Grabstelen entstehen und weitere Teile an der alten Friedhofsmauer saniert werden. Zudem erneuerte der Rat den Wunsch nach einer Gedenktafel. An dritte Stelle stellte der Rat Veränderungen an der Schule und der Turnhalle. Hier soll eine Außentoilette für Mädchen entstehen und zur besseren Nutzung der Bühne soll eine Außentreppe gebaut werden.

Die bereits schon länger ins Auge gefasste Dorfplatzsanierung wird demnächst in Angriff genommen, denn die Gelder sind schon bereitgestellt. (klpa)