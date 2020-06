Hilfe für herzkranke Kinder

Das Modehaus Drechsler:Fuchs in Erbach hat dem Verein Ulmer Herzkinder 2000 Euro gespendet. Das Geld stammt aus dem binnen kurzer Zeit erfolgten Verkauf von selbst genähten Masken. Eine Benefizaktion, die eher aus Zufall und recht spontan entstand.

„Als wir am 20. April unsere Läden wieder öffnen durften, war schon absehbar, dass auch bei uns in Baden-Württemberg eine Maskenpflicht zum Einkaufen angeordnet wird“, berichtet Margit Drechsler-Fuchs. Da der Handel zu diesem Zeitpunkt den Bedarf noch nicht decken konnte beziehungsweise Masken zu teils völlig überhöhten Preisen angeboten wurden, entschloss sich das Team des Erbacher Modehauses, Stoffmasken selbst zu nähen. „Viele fleißige Hände haben dann erstmal für das Team Masken genäht. Den Stoff dazu hatten wir gekauft. Das Nähen hat dann aber so viel Freude gemacht, dass wir schon bald eine hohe Anzahl an Masken vorrätig hatten.“ Jemand aus dem Team habe dann gesagt: „Jetzt können wir bald einen Handel damit machen.“ Sofort seien sich alle darüber einig gewesen, dass die Masken den eigenen Kunden angeboten werden sollten und der Erlös einem guten Zweck gespendet wird. „Unsere Kunden freuen sich sehr über unsere individuellen Masken für fünf Euro das Stück. Auch begrüßen sie unseren Benefizgedanken“, fügt Drechsler-Fuchs an. „Inzwischen hat ein Warenträger voll mit handgefertigten Masken einen festen Platz an der Kasse gefunden und wird ständig nachgefüllt.“

Ramona Köhler vom Verein Ulmer Herzkinder zeigte sich bei der Übergabe des symbolischen Schecks in Höhe von 2000 Euro sehr erfreut über die „tolle Geste“ des Erbacher Teams.