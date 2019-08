Hier wird Landwirtschaft für Kinder erlebbar gemacht

25 Kinder, 75 Kühe, ein Ziel: Auf dem Härle-Hof inmitten Dellmensingens haben Ende der Woche die Kinder des Erbacher Ferienprogramms Einblick in einen Bauernhof erhalten und sind der Frage nachgegangen, wie die Milch überhaupt vom Tier ins morgendliche Müsli gelangt.

Sehen und machen

Der große Hof in Erbachs Teilgemeinde zählt zu einem weit vernetzten Zusammenschluss von landwirtschaftlichen Schaubetrieben, die immer wieder ihre Türen für Schüler aller Altersstufen öffnen und so Landwirtschaft erlebbar machen. Durch den „Lernort Bauernhof“ wollen Betreiber Mathias und Katrin Härle das Bewusstsein für die Produktion vor Ort schärfen. Der früher selbstverständliche Kontakt zwischen Landwirtschaft und Bevölkerung geht immer mehr verloren. So schwindet das Wissen der Verbraucher über die Herkunft und Verarbeitung von Lebensmitteln. „Vor allem sollen die Kinder nicht nur viel sehen, sondern auch viel selber machen können“, erklärt Härle.

Milchlieferanten werden weniger

Der Rundgang durch den großen Stall ist sozusagen das Aufwärmprogramm, die Kinder aus dem Raum Erbach scharen sich um Katrin Härle, die im Gang zwischen den Tieren erklärt, was die Kühe den lieben langen Tag so treiben, was sie essen – und auch wie sie heißen. Aufmerksam verfolgen die Kinder die Erklärungen, scheuen sich jedoch nicht, die Hand auszustrecken und über die großen Köpfe der Tiere zu streicheln. „Für uns Erwachsene selbstverständliche Dinge sind den Kindern oft nicht klar“, sagt Härle und erklärt: „Auf die Frage, wer schon mal in einem Stall war, melden sich nur die wenigsten Kinder, der eine oder andere erzählt noch vom Opa oder Onkel, der noch einen Betrieb hat oder hatte.“ Das sei damals zu den Zeiten, als es in Dellmensingen noch eine Molkerei gab, ganz anders gewesen: „Da hatte fast jeder einen direkten Bezug zur Landwirtschaft. Aber das ist nicht verwunderlich, denn heute hat Dellmensingen noch fünf Milchlieferanten, früher waren es 52.“

Futter selbst mischen

Die Grundlage, dass die Milch fließt, ist eine gesunde und gut ernährte Kuh. Damit die Kinder verstehen, was die Stalltiere fressen, dürfen sie selbst Hand anlegen. In mehreren Eimern sind die Zutaten des Futters abgefüllt. Die Aufgabe: Das Futter nach Vorgabe des Landwirts mischen und erkennen, welche Pflanzen zusammengemischt werden. „Es liegt Getreide aus, verschiedene Ähren von Weizen und Gerste beispielsweise“, erklärt Härle. Nach der Zusammenstellung des Futters wird es per Schubkarre zu den Tieren gebracht. Während die Tiere futtern, toben die Kindern in der Stroh-Hüpfburg, also auf den Heuballen.

„Uns geht es darum, dass die Kinder viel mitnehmen, aber auch viel erleben“, sagt Härle. „Darum sind wir immer wieder Teil des Ferienprogramms und freue uns genau so wie die Kinder auf diesen gemeinsamen Tag.“