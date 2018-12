Hier gilt in Ersingen künftig Tempo 30

Einstimmig hat sich der Ersinger Ortschaftsrat am Mittwoch für eine Tempo-30-Zone im Ortskern und in den Wohngebieten ausgesprochen. Bisher gilt Vorfahrt für rechts vor links.

„Mit der Regelung rechts vor links ist man bis jetzt gut gefahren“, führte Ortsvorsteher Benz vor fünf Jahren als Argument gegen eine Tempo-30-Zone an. Noch im Februar 2015 stellte sich der jetzige Ortsvorsteher Werner Miller dagegen mit der Begründung, in Ersingen gelte generell rechts vor links, was jeden Verkehrsteilnehmer anhalte, sich gemäßigt den Einmündungen zu nähern. Damit ersparte man sich eine reichhaltige Ortsbeschilderung.

Hier kommen Schilder hin

Seit einem halben Jahr ist „Tempo 30 in Gefahrenzonen“ ein aktuelles Thema. Die Geschwindigkeitsbegrenzung soll demnächst vorbehaltlich der Zustimmung des Erbacher Gemeinderats in allen von der Achstetter Straße und der Dellmensinger Straße in den Innerortsbereich abbiegenden und den dazwischenliegenden Straßen gelten. Runde Schilder mit der Zahl 30 wären am Beginn der Straßen Roter Weg, Uhlandstraße, Mittelstraße, Uresgasse, Raiffeisengasse, Kirchgasse, Wielandstraße und Alemannenstraße anzubringen. Damit lägen der ganze Ortskern und die Wohngebiete in der Geschwindigkeitsbegrenzungszone.

Ortsvorsteher Werner Miller erläuterte dem Ortschaftstat die Vorschläge. (Foto: SZ- kurt efinger)

Dem Landratsamt zugeleitet werden soll der ebenfalls einstimmig gefasste Vorschlag, ,,die Strecke von der Einmündung der Rißtisser Straße in die Achstetter Straße bis zur Donau-Iller-Bank in der Dellmensinger Straße mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 Kilometer pro Stunde zu belegen.

Angespannte Situation am Seegebiet

Im Januar 2019 findet der erste von drei Runden Tischen zur angespannten Situation im Ersinger Seengebiet statt, gab Ortsvorsteher Miller bekannt. Dazu eingeladen werden sollen Vertreter von Vereinen, öffentlichen Belangen, Landratsamt, Stadt- und Ortsverwaltung sowie Ortschaftsrat sowie je ein Vertreter der Erbacher Gemeinderatsfraktionen. „Zuhörer fragen, Antworten gibt nur der Vorsitzende“, beugte Werner Miller gleich zu Beginn der Bürgerfragestunde ungeordneten Biertischdiskussionen vor.

Außerdem stimmte der Ortschaftsrat dem Anbau an ein bestehendes Wohnhaus mit Flachdach in der Mittelstraße zu.

Mehr entdecken: Wasserstand der Donau ist so niedrig wie nie