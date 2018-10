Heiteres Oktoberfest im Seniorenzentrum Erbach

Der Herbst zeigte sich von seiner schönsten Seite, als im Seniorenzentrum Erbach das Oktoberfest gefeiert wurde. Statt schwäbischem Apfelkuchen kamen Donuts auf die Kaffeetafel und das kam bei den Senioren gut an, wie das Seniorenzentrum berichtet. Dazu gab es natürlich Kaffee und weitere heiße und kalte Getränke und viel gute Laune und Musik.

Das Ehepaar Jagodzinski sorgte mit Gesang, Gitarre und Akkordeon für die musikalische Umrahmung. Vor allem beim „Spätzlelied“ war die Begeisterung der Bewohner spürbar. Viele sangen oder klatschten mit. Eine Bewohnerin trug ein Gedicht vor, in dem das Thema Vergesslichkeit von seiner humoristischen Seite gezeigt wurde. Für viel Freude sorgte auch der von Betreuungskräften und einer Bewohnerin vorgetragene Sketch „Ein Münchner im Himmel“. Dabei handelt es sich um eine humoristische Satire des bayerischen Schriftstellers Ludwig Thoma. Es geht um den Bahnhofsmitarbeiter Alois, den der Schlag ereilt und der dann als Engel Aloisius im Himmel nicht glücklich wird, weil er dort nichts zu trinken hat. Als er dann den Auftrag bekommt, einen Brief in die bayerische Hauptstadt zu bringen, kommt alles in Ordnung, denn seine Wege führen ihn ganz automatisch an seinen Stammplatz im Hofbräuhaus. Über den Genuss von mehreren Maß Bier vergisst er seine eigentliche Aufgabe und bleibt für immer an dem ihm angestammten Platz auf Erden.

„Der Sketch sorgte für heiteres Lachen bei den Bewohnern und war auch noch in den Tagen seit dem Fest immer wieder ein Diskussionsthema in den Wohnbereichen“, erklärt Tanja Wischer, Präsenzkräfteleitung im Seniorenzentrum.