Heimspiel für Erbach und Dellmensingen

In seinem ersten Heimspiel der neuen Saison der Fußball-Kreisliga A2 Donau/Iller trifft der TSV Erbach auf Silheim. In der Kreisliga B3 haben die SF Dellmensingen ebenfalls am Sonntag, 13. September, Heimrecht gegen Pfaffenhofen.

Kreisliga A2 Donau/Iller: TSV Erbach – FC Silheim (Sonntag, 15 Uhr). - Beide Mannschaften waren am ersten Spieltag siegreich. Erbach gewann bei Birumut Ulm (2:1), Silheim setzte sich bei Croatia Ulm durch (3:0) und war damit Tabellenführer der A2. Für die Erbacher war es ein vielversprechender Auftakt, dem die Mannschaft von Trainer Michael Cieslak einen weiteren Dreier gegen Silheim folgen lassen will.

Kreisliga B3 Donau/Iller: SF Dellmensingen – SV Pfaffenhofen (Sonntag, 15 Uhr). - Für die SFD ist es das zweite Heimspiel der Saison. Da in Bayern erst ab kommenden Wochenende wieder Punktspiele ausgetragen werden dürfen, muss Pfaffenhofen auswärts ran. Für die Gäste ist es das erste Spiel der neuen Runde, Dellmensingen punktete zum Auftakt gegen Bellenberg (3:3).