Grundschule soll nach von Egle benannt werden

Dem bedeutendsten Sohn Dellmensingens, Baumeister und Pädagoge Joseph von Egle, soll ein weiteres Denkmal im Ort gesetzt werden, um den Namen auch gerade der jungen Generation bekanntzumachen. Die Grundschule soll nach Möglichkeit bald den Namen des zu internationaler Bekanntheit gelangten gebürtigen Dellmensingers tragen. Der Antrag läuft, das teilte Bürgermeister Achim Gaus bei der Gedenkstunde am Freitagabend im Innenhof von Joseph von Egles Geburtshaus an der Langestraße 38 mit. An diesem 23. November jährte sich der Geburtstag des Mannes, der zum Ehrenbürger von Stuttgart und Ulm ernannt worden war, zum 200. Mal.

Als Organisator des Gedenkens trat Ortsvorsteher Reinhard Härle auf. Dankesworte wurden ihm dafür vom Bürgermeister und von der Nachfahrin Elisabeth Witzigmann in den Ansprachen zuteil. Witzigmann dankte auch für den SZ-Vorbericht, der am Tag des Gedenkens über das Schaffen ihres Urgroßonkels erschienen war. Der Musikverein spielte trotz Temperaturen um den Gefrierpunkt unter Leitung von Marc Lenz vor schätzungsweise hundert Veranstaltungsbesuchern auf. Bürgermeister Gaus erinnerte, dass es Joseph von Egle als Sohn eines Schmieds und Landwirts so weit gebracht hat. Gaus erklärte, die Identität nähre sich vom Erinnern.

Details aus dem Leben

Gemeinderat August Weber lieferte weitere interessante Details zum Leben und Wirken von Joseph von Egle, der seinen fundierten Ausbildungen an der Gewerbeschule Stuttgart, dem Polytechnikum Wien und der Bauakademie Berlin ab 1842 eine Korrespondententätigkeit für die Allgemeine Bauzeitung und Aufenthalte in Norddeutschland, England, Frankreich, München und Italien flogen ließ. Von Egle wurde Leiter der neu gegründeten Stuttgarter Baugewerbeschule und entwickelte diese zur Musteranstalt. Er schuf den Neubau des Polytechnikums in Stuttgart mit neuartigen, für die Bevölkerung nutzbaren Lichthöfen.

Beirat beim Münsterbau

August Weber informierte zu von Egle außerdem: „Schon 1855 wurde er zum Beirat zum Münsterbau in Ulm berufen, war Mitglied der Preisrichter des Hamburger Rathauses, der Straßburger Universität und auch dem Berliner Reichstagsgebäude.“ Wesentlich war seine Arbeit an den Kirchenrestaurationen der Frauenkirche Esslingen, dem Domchor zu Rottenburg, der Kirche in Weil der Stadt und dem Heilig-Kreuz-Münster in Schwäbisch Gmünd. Die Bevölkerung war anschließend zu Glühwein und Gebäck eingeladen.