Grundlagenarbeit für das Ziel Nichtabstieg

Der TSV Erbach startet am kommenden Montag in die Vorbereitung auf die Fortsetzung der Runde in der Fußball-Bezirksliga Donau/Iller. Für die Mannschaft von Trainer Harald Plail geht es in den Wochen bis zum ersten Punktspiel am 17. März darum, die Grundlagen zu legen für eine erfolgreichere Rückrunde, um sich den Verbleib im Bezirksoberhaus zu sichern.

Nach jetzigem Stand reicht es nicht für ein weiteres Bezirksliga-Jahr. Erbach belegt den 14. Platz, den ersten in der Abstiegszone. Vier Punkte beträgt der Rückstand auf den Relegationsrang, fünf auf den ersten Nichtabstiegsplatz. Wenigstens hat der TSV die Ausgangsposition mit einem Sieg am letzten Spieltag vor der Winterpause noch verbessert, das 4:0 beim Tabellenzwölften Asselfingen markierte auch das Ende einer langen Serie von neun sieglosen Spielen.

„Wir wussten, was auf uns zukommt und dass es ein schweres Unterfangen wird“, sagt Trainer Harald Plail, der die Erbacher Mannschaft, die den Abschied einiger Leistungsträger verkraften musste, im Sommer übernahm. Dennoch war aus seiner Sicht mehr drin als 13 Punkte und Platz 14. „Geärgert hat mich, dass wir leichtsinnig Punkte hergeschenkt haben. Wir wollten mit 18, 19 Punkten in die Winterpause gehen.“

Individuelle Fehler – selbst bei Einwürfen oder durch riskante Rückpässe in den eigenen Strafraum – hätten zu einfachen Gegentreffern geführt und am Ende zu Punktverlusten oder Niederlagen. Vor allem auch in Spielen gegen ebenfalls abstiegsgefährdete Teams. „Gegen die Mannschaften von oben haben wir uns gut präsentiert, aber gegen Mannschaften mit unserer Kragenweite haben wir Punkte gelassen“, so Plail. Hinzugekommen sei noch Pech mit Schiedsrichterentscheidungen. „Mit so was muss man immer leben, aber für uns war es noch das i-Tüpfelchen.“

Dennoch sieht Plail in seiner Mannschaft auch eine „gute Entwicklung“ nach vorn. Im Training in den vergangenen Monaten ging es viel um das Passspiel, ums Zweikampfverhalten und taktische Elemente. Vor der weiteren Runde sei ihm daher „nicht angst und bange“. Zwar hatten Trainer und Verantwortliche in der Winterpause auch über Verstärkungen nachgedacht, allein schon um den Kader zu vergrößern und Alternativen für derzeit verletzte Spieler wie Christoph Barth (Knieprobleme) zu haben. „Wir hätten gern den einen oder anderen Spieler geholt, aber viele machen es vom Finanziellen abhängig“, so Plail. Da mussten die Erbacher mit ihren bescheidenen Mitteln passen. Einen Zugang gibt es dennoch, Defensivspieler Jan Beran kehrt vom FV Schelklingen-Hausen zum TSV zurück.

Für Trainer Plail geht es darum, die bestehende junge Mannschaft weiterzuentwickeln – möglicherweise über die Saison 2018/19 hinaus. Er fühle sich „richtig wohl“ beim TSV Erbach und lobt die Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen des Vereins. Ein längeres Engagement sei für ihn gut vorstellbar. „Wenn es nach mir geht, wird noch das eine oder andere Jahr dazukommen.“