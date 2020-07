Großer Schaden, leichte Verletzungen: 22-Jährige legt ihr Auto aufs Dach

Eine 22-Jährige hat sich bei einem Unfall bei Dellmensingen am Mittwoch verletzt, nachdem ihr Auto von der Straße abgekommen und schließlich auf dem Dach gelandet ist. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau gegen 14.45 Uhr mit ihrem BMW auf der linken Spur der B30 unterwegs, als ihr Fahrzeug ins Schleudern und nach rechts von der Straße abkam.

Auto bleibt auf Dach liegen

Dort drehte sich der BMW aufs Dach und blieb liegen. Der Rettungsdienst brachte die Frau mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Verkehrspolizei (Tel. 07392/96300) hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei schätzt den Schaden an einem beschädigten Zaun und am Auto auf 8000 Euro. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.