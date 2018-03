Großes Interesse an Erbacher Realschule

Die Entscheidung, in welche weiterführende Schule man nach der vierten Klasse wechselt, fällt meist nicht leicht. Eine Hilfestellung bieten hier die inzwischen im dritten Jahr angebotenen Schnuppernachmittage an der Realschule Erbach. Dabei können Viertklässler an einem von zwei angebotenen Nachmittagen „Erbacher Realschulluft“ schnuppern. Mehr als 100 Grundschüler nahmen das Angebot am Dienstag und Mittwoch wahr.

Nach einer kurzen Begrüßung durch Schulleiterin Nicole Dolpp und ihren Stellvertreter Michael Wekenmann, durften die Kinder Kärtchen ziehen, welche von den jetzigen fünften Klassen gestaltet worden waren. Je nach Kärtchenfarbe ging es dann in eines von drei Klassenzimmern: Ein rotes Kärtchen führte direkt ins Englischzimmer, ein gelbes Kärtchen ins Deutschzimmer und ein blaues Kärtchen ins Mathezimmer.

In den Räumen angekommen, wurden die Viertklässler bereits von Schülern der fünften Klassen und jeweils einer Lehrkraft erwartet. Die Besucher durften an Gruppentischen Platz nehmen, wo sie intensiv von den Realschülern betreut wurden. Alle Fünftklässler zeigten dabei großes Engagement und waren an einem der Nachmittage, manche sogar an beiden Nachmittagen, zum Helfen an der Schule.

Im Deutschzimmer wurde nach Anleitung ein Gleitflieger gebastelt und verziert - ein Thema aus dem Unterricht der Klasse sechs. Im Englischzimmer wurde Tier-Memory und Tier-Bingo gespielt sowie Tiere verschiedenen Lebensräumen zugeordnet – alles auf Englisch, versteht sich. Im Mathezimmer schließlich waren Stationen zu Zirkelarbeit, Rechnen mit Geld, Würfelnetzen, Koordinatensystemen, Symmetrie und Schätzen aufgebaut. Nach jeweils etwa 20 Minuten durften die Gäste ins nächste Zimmer weiterziehen. Selbstverständlich kamen beim spielerischen Arbeiten in den einzelnen Fächern auch Spaß und der Austausch mit den Fünftklässlern nicht zu kurz: Es gab rege Gespräche über die Grundschulen, welche die einzelnen Viertklässler zurzeit besuchen, und die Realschüler gaben bereitwillig Auskunft über Abläufe an der Realschule Erbach sowie ihre eigenen Erfahrungen im ersten Jahr an der neuen Schule.

Nach einer guten Stunde trafen sich alle wieder in der Aula – die Eltern hatten in der Zwischenzeit in einem Klassenzimmer bei Kaffee und Kuchen, an beiden Tagen bewirtet durch die Klasse 7a, die Möglichkeit, sich auszutauschen, kennenzulernen und der Schulleitung Fragen zu stellen. Zum Abschluss des Nachmittags standen Nicole Dolpp und Michael Wekenmann den „Realschülern in spe“ noch Rede und Antwort. Dabei wurden nicht nur Fragen über Unterrichtsabläufe („Gibt es viele Hausaufgaben?“ oder „Wie oft gibt es eine neue Sitzordnung?“) beantwortet, sondern auch ganz praktische Orientierungsfragen („Wo ist die Mensa?“) geklärt.

Darüber hinaus informierten sie die Viertklässler über die vielfältigen Aktionen, welche die neuen Fünftklässler an der Realschule Erbach erwarten: So findet bereits in diesem Jahr ein Patennachmittag statt, an dem die „Neuen“ die Realschüler kennenlernen, welche ihnen zukünftig an der neuen Schule helfend zur Seite stehen. Auch sind zu Beginn des fünften Schuljahres wieder Kennenlerntage geplant, um die Klassengemeinschaft von Grund auf zu stärken.

Zu guter Letzt durften alle kleinen Besucher und die vielen Helfer sich einen Muffin abholen.

Und wer sich mit der Wahl der weiterführenden Schule immer noch nicht ganz sicher ist, der ist herzlich zum „Tag der offenen Tür“ an der Realschule Erbach eingeladen. Dieser findet in diesem Jahr am Samstag, 10. März, von 14 bis 17 Uhr statt.