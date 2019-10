Gold-Jungs des TSV Erbach

Bei den baden-württembergischen Judo-Meisterschaften der Altersklsse U15 hat es zwei Goldmedaillen für den TSV Erbach gegeben. Mark Zeiss und Anton Popp belegten in ihrer jeweiligen Gewichtsklasse den ersten Platz. Bei den baden-württembergischen Meisterschaften der U15 in Steinheim sichteten die beiden Landesverbände auch ihre bisherigen und künftigen Kaderathleten.

Anton Popp startete in der Klasse bis 55 Kilogramm. Die Betreuung am Mattenrand übernahm bei diesem Event sein älterer Bruder Dimitrij Popp, der mittlerweile der dritte Athlet des TSV Erbach im Sportinternat in Stuttgart ist. Zum wiederholten Mal hatten die weiteren 16 Athleten im Kampf um den Meistertitel gegen Anton Popp das Nachsehen. Drei schnelle Siege mit blitzsaubere Wurftechniken brachten den TSV-Judoka ins Finale.

Auch der Karlsruher Silas Kühner fand kein Mittel gegen die unangefochtener Überlegenheit von Anton Popp. Verdient holte sich das Erbacher Talent die Goldmedaille und den Meistertitel. Bemerkenswert ist, dass Popp auch im kommenden Jahr in der Altersklasse der unter 15-Jährigen antreten darf.

Popps Erbacher Vereinskollege Mark Zeiss ging im Wettbewerb bis 50 Kilogramm in seinem letzten Jahr in der U15 auf die Matte. Insgesamt 24 Kämpfer rangen in dieser Gewichtsklasse um den Titel. Mit Haltetechniken und Würfen gelang Zeiss problemlos ins Halbfinale gegen Felix Bächle aus Heidelberg. Ein etwas härteres Ringen um jeden kleinen Vorteil begann, bis letztlich Mark Zeiss durch eine punktverdächtige Wurftechnik in Vorteil war, zu einem knappen Sieg kam und damit im Finale war.

Im abschließenden Kampf bekam er es mit einem alten Bekannten, dem Kaderkollegen Alexander Stromberger aus Sindelfingen, zu tun. Die Goldmedaille vor Augen, ließ Zeiss nichts anbrennen und konterte den Sindelfinger mit einer Rückfalltechnik perfekt aus. Der baden-württembergische Meistertitel ist für Mark Zeiss nicht nur der krönende Abschluss in der Altersklasse U15, er überzeugte auch erneut die Landestrainerin Trixi Kästle von seinem Talent und löste die Fahrkarte zum nächsten U17-Sichtungsturnier des Deutschen Judo-Bundes (DJB) in Herne.