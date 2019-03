Gesamtfeuerwehr verzeichnet 137 Einsätze

Die Gesamtfeuerwehr Erbach hat im vergangenen Jahr 137 Einsätze verzeichnet. Dies gab Gesamtkommandant Matthias Remlinger bei der Hauptversammlung der Gesamtfeuerwehr bekannt. Davon waren 46 Brandeinsätze, 86 technische und fünf sonstige Einsätze. Weitere Themen waren die Ehrungen, Beförderungen, Ausbildungen und geplante Projekte. Die Gesamtfeuerwehr Erbach besteht aus sieben Abteilungen: Bach, Dellmensingen, Donaurieden, Erbach, Ersingen und Ringingen. Aus allen Abteilungen waren Leute zur Hauptversammlung erschienen, insgesamt waren 150 Personen in der Erlenbachhalle.

Gesamtkommandant Remlinger ging nach der Begrüßung zunächst auf die Jugendfeuerwehr ein. Sie besteht derzeit aus 33 Jugendlichen aus den Abteilungen Dellmensingen (8 Jugendliche), Donaurieden (7), Erbach (16), Ersingen (1) und Ringingen (1). Am Berufsfeuerwehrtag Ende September in Erbach waren Jugendliche 24 Stunden im Feuerwehrhaus, um ihren „Dienst“ zu absolvieren – dazu gehörten Schulungen, Sport, Spiele, das gemeinsame Frühstück, Kochen, Abendessen und weitere Einsätze. Das Wochenende habe allen viel Spaß gemacht, sodass sich alle engagiert hätten, so Remlinger. Auch bei anderen Veranstaltungen hätten die Jugendlichen begeistert mitgemacht.

In seinem Jahresbericht hob Remlinger die Einsätze im vergangenen Jahr hervor: Die Gesamtfeuerwehr hatte 137 Einsätze, davon 46 Brandeinsätze, 86 technische und fünf sonstige Einsätze. Insgesamt 2103 Stunden wurden aufgewendet. Zum Jahresende bestand die Gesamtfeuerwehr Erbach aus 192 Mitgliedern.

Teilnahme an Ausbildungen

Weiter sprach der Gesamtkommandat über Ausbildungen: Ausgebildet wurden Gruppenführer (Abteilung Bach: drei Personen/ Dellmensingen und Ersingen: je eine Person), Zugführer (Erbach: zwei Personen/Ersingen: eine Person). Am Lehrgang zum Feuerwehrkommandant nahmen eine Person aus Erbach und eine aus Ringingen teil. Beim Seminar für soziale Medien in der Feuerwehr waren drei Personen dabei (eine aus Erbach, zwei aus Ersingen). Bei der Ausbildung zum Truppmann mit Sprechfunker betrug die Teilnehmerzahl zehn Personen (Ringingen 3/Bach und Erbach jeweils 2/Dellmensingen, Donaurieden, Ersingen je eine Person).

Zum Atemschutzgeräteträger wurden ausgebildet: je zwei Personen aus Bach, Dellmensingen, Erbach, Ersingen und Ringingen. An der Ausbildung zum Truppenführer nahmen je eine Person aus Bach und Donaurieden teil, zum Maschinisten waren je zwei Teilnehmer aus Bach und Ersingen dabei. Beim Absturzsicherung-Lehrgang in Erbach vertreten waren aus Erbach acht und aus Ersingen und Ringingen je eine Person. Teilnehmer bei Peer – Kollegiale Ansprechpartner waren von der Abteilung Donaurieden der vorherige Gesamtkommandant Thomas Böllinger und aus Erbach Thomas Wresner. Zu Wartung und Instandhaltung von Gasmessgeräten hat aus Erbach eine Person teilgenommen. Sieben Personen machten den Lastwagen-Führerschein. Remlinger bedankte sich für das Engagement mit den Worten: „Bleibt weiterhin am Schlauch.“

Remlinger ging auch auf anstehende Projekte ein: unter anderem einheitliche Ausbildung, Überarbeitung der Alarm- und Ausrücke-Ordnung (AAO), Beschaffung eines Löschfahrzeugs für Ersingen, Umstellung auf „Überdruck“ beim Atemschutz, Planung des Feuerwehr-Hauses in Bach sowie Erweiterung am Standort Erbach und Digitalisierung.

Gaus lobt Verlässlichkeit

Der Gesamtkommandant hob das Miteinander der Abteilungen hervor („Bei der Zusammenarbeit sind wir auf sehr gutem Niveau“) und bedankte sich bei Bürgermeister Achim Gaus für die Unterstützung der Gemeinde. Es sei nicht einfach, so eine große Feuerwehr in Erbach zu führen, sagte Gaus. Er betonte, dass die Feuerwehr attraktiv und gut aufgestellt sei. Zudem würdigte Gaus die Verlässlichkeit der Mitglieder der Feuerwehr. Auch deshalb stehe die Stadt Erbach zu den Kosten, auch wenn diese höher ausfallen würden als vorgesehen.

Bei der Hauptverasammlung wurden 42 Mitglieder der Feuerwehr mit mit dem Ehrenzeichen in Bronze sowie je drei mit dem Ehrenzeichen in Silber und Gold geehrt. Zudem wurden Beförderungen bekanntgegeben: Befördert wurden zum Feuerwehrmann/zur Feuerwehrfrau acht Personen, je vier zum Oberfeuerwehrmann/zur Oberfeuerwehrfrau und zum Hauptfeuerwehrmann/zur Hauptfeuerwehrfrau und zwei zum Löschmeister. Zum Hauptlöschmeister wurden vier und zum Oberlöschmeister eine Person berufen. Ebenso war es ein Brandmeister.

Ausgezeichnete Mitglieder der Gesamtfeuerwehr Erbach:

Ehrenzeichen in Bronze (15 Jahre), Abteilung Bach: Markus Aierstock, Andreas Haumann, Stefan Haumann, Marco Nieß, Steffen Schwer, Martin Stetter, Florian Vogt. Abteilung Dellmensingen: Daniel Hampp, Walter Härle, Matthias Härle, Rochus Kaifel, Kosmas Neidlinger, Christian Schaible, Matthias Schöferle. Abteilung Erbach: Jochen Breitner, Frank Drescher, Ulrich Eberle, Thomas Edel, Alexander Fischler, Georg Gälle, Michael Gutej, Markus Keller, Kai Kremer, Robert Rueß, Boris Ruf, Michael Schmutz, Markus Sommer. Abteilung Ersingen: Stefan Bayer, Andreas Bührle, Matthias Remlinger, Michael Seitel. Abteilung Ringingen: Josef Braunsteffer, Alfred Engst, Andreas Hirschle, Dietmar Mack, Manuel Ott, Alexander Ott, Markus Schmid, Jochen Sebald, Uwe Seiffert, Jochen Stöferle.

Ehrenzeichen in Silber (25 Jahre), Abteilung Erbach: Stefan Enderle, Andreas Keller, Uwe Steinle.

Ehrenzeichen in Gold (40 Jahre), Abteilung Erbach: Erwin Braun, Martin Walser. Abteilung Ringingen: Anton Stöferle.