Gehölzbewuchs auf Dämmen ist nicht zulässig

Rund 40 Zuhörer, und damit wohl so viele wie schon lange nicht mehr, haben sich am Donnerstag zur Ortschaftsratssitzung im Musikraum der Schule in Dellmensingen eingefunden. Ursache des großen Interesses war die kürzlich erfolgte Rodung von Bäumen und Gebüsch auf den Hochwasserschutzdämmen an der Rot und am Donaukanal.

Als Vertreter der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU) nahmen Ingo Geißelhart, Abteilungsleiter für Erzeugung und Handel, sowie Harald Kilian, Gruppenleiter Produktion, neben Ortsvorsteher Reinhard Härle am Ratstisch Platz. Ihre Aufgabe bestand darin, die Bürger über die Notwendigkeit der Dammpflege auf betriebseigenem Gelände aufzuklären.

Applaus aus den Reihen der Zuhörer bekam ein Besucher der Sitzung für seinen unter dem vorangestellten Tagesordnungspunkt „Bürger fragen“ vorgebrachten Protest gegen die Dammrodung. Hier seien in 80 bis 100 Jahren gewachsene Bäume in 14 Tagen niedergemacht worden, formulierte er seinen Unmut. Ortsvorsteher Reinhard Härle verwies ihn auf die anschließende Beratung des Sachverhalts.

Die Dammpflege der SWU sei ein auf einer Expertise beruhender und mit dem Regierungspräsidium Tübingen sowie dem Technischen Ausschuss des Erbacher Gemeinderats abgestimmter Kompromiss, sagte Ingo Geißelhart. Man habe die Bäume und Sträucher nicht aus Witz und Tollerei gefällt, leitete Harald Kilian seine Erläuterungen ein. Die Arbeit sei zur Sicherung der durch Winddruck, Wurzeln und Ausspülungen gefährdeten Betriebsanlage ausgeführt worden. Im Interesse der wasserseitigen Dichtung und der Standsicherheit dürfe auf einem Damm oder Deich kein Baum stehen. Dies gelte als Genehmigungsvoraussetzung für Nordseedeiche ebenso uneingeschränkt wie für Hochwasserschutzdämme entlang von fließendem Gewässer.

Die Dammsicherungsarbeiten der SWU erstrecken sich zwischen der Wehranlage Ersingen und der Dellmensinger Kanalbrücke. Betroffen sind auch die Uferstreifen der Rot im Abschnitt zwischen dem Wehr und der Langen Straße in Dellmensingen. Die gerodeten Abschnitte sind zusammen rund vier Kilometer lang. Im Januar und Februar 2019 hatten die Stadtwerke auf 3,7 Kilometern Länge das Gehölz auf dem nördlichen Donaukanaldamm beseitigt. Die Sanierung der Dämme wird laut Harald Kilian nach Prüfung sämtlicher Möglichkeiten mit der zuständigen Naturschutzbehörde und anderen Trägern öffentlicher Belange abgestimmt.

Mit einem umfangreichen Ausgleich für die Beseitigung von Bäumen und Sträuchern haben die Stadtwerke den Neu-Ulmer Landschaftsplaner Andreas Schuler beauftragt. Auf betriebseigenem Grund schlägt dieser landseitig im nötigen Abstand zu den Dämmen die Pflanzung von Ersatzbäumen vor. Wo es das Gelände zulässt, sollen Feldgehölze und Magerrasen Raum für pflanzliche und tierische Artenvielfalt schaffen. Noch für dieses Jahr ist der Beginn der Reparatur der wasserseitigen Dammabdichtung und der biotopischen Aufwertung der auf Dellmensinger Gemarkung liegenden Wasserzuführung zu dem 1926 errichteten Kraftwerk Donaustetten angesagt. „Wenn wir nichts tun, läuft Ihnen in kurzer Zeit das Wasser in den Keller“, sagte Harald Kilian zu einem Ratsmitglied, das bedauerte, nach der Rodungsaktion den Ausblick auf einen vorher seinem Fenster gegenüber aufragenden Baum zu vermissen.

„Ihr habt alles richtig gemacht, aber ihr hättet es den Leuten vorher sagen sollen“, äußerte sich Ortschaftsrat Hans Seemann gegenüber den Vertretern der Stadtwerke. Offen blieb, woran eine vorherige und umfangreiche Aufklärung gescheitert war. Die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm und die Ortsverwaltung von Dellmensingen verwiesen auf ihre jeweiligen und ihrer Ansicht nach ausreichenden Bekanntgaben.

Tempo 70 hängt von Verkehrsschau ab

Die Senkung des Geschwindigkeitslimits auf 70 Kilometer pro Stunde auf der Kreisstraße 7374 in Richtung Stetten ist nach Auskunft von Ortsvorsteher Härle von einer Verkehrsschau abhängig. Als Sicherung der Zufahrt zum neuen Baugebiet hält er eine Absenkung für sinnvoll. Einstimmig unterstützte der Ortschaftsrat Härles Antrag, den Teilnehmern der Verkehrsschau eine Versetzung des Begrenzungschildes bis zur Biogasanlage Kaifel vorzuschlagen.