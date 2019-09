Gegen Ende wird es im SZ-Topspiel noch eng

Die SF Donaurieden sahen bis acht Minuten vor Spielende noch wie der sichere Sieger aus. Doch der Aufsteiger SF Bussen ließ sich von einem Drei-Tore-Rückstand nicht beeindrucken und brachten ihren Gastgeber fast noch in Verlegenheit.

SZ-Topspiel: SF Donaurieden - SF Bussen 3:2 (1:0). - Tore: 1:0 Martin Kaufmann (9.), 2:0, 3:0 Joachim Fakler (50., 60.), 3:1 Alexander Beck (82.), 3:2 Christian Neumann (87.). - Nach einer knappen Halbzeitführung hatte Joachim Fakler anfangs der zweiten Halbzeit auf 3:0 erhöht. Die Zuschauer waren der Überzeugung, dass damit eine Vorentscheidung gefallen wäre. Doch erst mit dem Schlusspfiff steht bekanntlich ein Sieger fest.

Die erste Torchance hatten die Gäste in der 8. Minute, ehe Martin Kaufmann das 1:0 gelang. In der Folge ließen die Gastgeber jedoch einige weitere klare Chancen aus. Die SF Bussen konnten eine Vorlage nicht verwerten. Die SF Donaurieden hatten spielerische Vorteile, doch ihre Gäste kamen immer wieder zu gefährlichen Kontern. Die 1:0-Führung zur Halbzeit war klar verdient. Die zweite Halbzeit war gerade fünf Minuten gespielt, als Joachim Fakler nach einem Freistoß genau richtig stand und per Kopf das 2:0 erzielen konnte.

In der 60. Minute erneut ein Donauriedener Freistoß aus derselben Position und erneut verlängerte Joachim Fakler zum 3:0. Kaum jemand glaubte, dass diese klare Führung noch in Gefahr kommen könnte, zumal die SF Bussen im Abschluss schwach waren und auch oft im Mittelfeld Zweikämpfe verloren. Die Gastgeber waren sehr stark im Umschaltspiel und beendeten Gegenangriffe schon im Mittelfeld.

In der 82. Minute überwand Alexander Beck den Donauriedener Torhüter. Die Gäste bekamen nun Aufwind und der Torhüter der Gastgeber leistete sich einen schweren Fehler, den Christian Neumann zum 3:2 nutzte. Plötzlich waren die Gastgeber in Zugzwang und sie ließen in der 85. Minute noch eine klare Chance aus. Der Schiedsrichter aus dem Bodenseekreis leitete souverän. Das Spiel war insgesamt fair. Das Spiel der Reserven endete 2:0.

Für Überraschungen haben am zweiten Spieltag besonders der TSV Rißtissen und die SG Ersingen gesorgt. Der SV Oberdischingen holte den ersten Punkt. Eine deutliche Heimniederlage gab es für die SF Kirchen, und die SGM Daugendorf hatte das Nachsehen.

TSV Rißtissen - FV Schelklingen-Hausen 2:0 (2:0). - Tore: 1:0 Markus Waibel (31.), 2:0 Stefan Beck (44.). - Zunächst hatte der FV Schelklingen-Hausen zwei Chancen, die er ungenützt ließ. Besser machte es der Gastgeber mit zwei Treffern noch vor der Halbzeitpause. „Die Führung war nicht unverdient“, sagte Pressewart Peter Mast. Der TSV Rißtissen hat nur wenig zugelassen und den ersten Sieg eingefahren. Die Schiedsrichterin leitete sehr gut. - Res.: 4:6.

SG Ersingen - Schwarz Weiß Donau II Munderkingen/Rottenacker 6:2 (2:2). - Tore: 0:1, 0:2 Philipp Brunner (6., 15.), 1:2 Mathias Wachter (40.), 2:2 Kevin Bürger (42.), 3:2 Christian Weishaupt (54.), 4:2 Thomas Hüfgen (67.), 5:2 Bubcar Yammeh (74.), 6:2 Miguel Paek-Zamora (80., FE). - Ehe sich die Gastgeber versahen, lagen sie nach einer Viertelstunde mit zwei Toren im Rückstand. Kurz vor der Pause glich die SG Ersingen jedoch aus. „Nach dem 3:2 haben die Gäste unverständlicher Weise das Fußballspielen eingestellt“, sagte Pressewart Bernd Heber. - Reserven: 1:0.

SF Kirchen - SV Dürmentingen 3:6 (1:2). - Tore: 1:0 Manuel Saile (22.), 1:1 Alexander Schäfer (25.), 1:2 Patrick Schlegel (35., FE), 1:3 Alexander Schäfer (53.), 1:4 Raphael Buck (57.), 2:4 Markus Hecht (59., Vorlage Paul Mayer), 2:5 Raphael Buck (66.), 2:6 Patrick Schlegel (70.), 3:6 Thomas Kübek (85., Vorlage Markus Hecht). - Lief das Spiel aus Kirchener Sicht in der ersten Halbzeit noch einigermaßen zufriedenstellend, so war die zweite Halbzeit eine echte Katastrophe. Dreimal wurde die heimische Abwehr von Raphael Buck und Patrick Schlegel überlaufen, was zu Gegentoren führte. - Reserven: 3:0.

SGM Daugendorf/Zwiefalten - SV Betzenweiler 0:3 (0:1). - Tore: 0:1 Marius Rudolph (20.), 0:2 Rainer Neubrand (50.), 0:3 Fabian Argo (77.). - Die Gastgeber haben im ersten Durchgang noch mitgehalten, doch nach der Halbzeitpause setzten sich die spielstärkeren Gäste klar durch. - Reserven: 2:1.

SV Oberdischingen - SGM Ertingen/Binzwangen 0:0. - Laut Aussage von Trainer Markus Schmid war es ein gutes Spiel, in der ersten Halbzeit war Oberdischingen überlegen und hatte bei einem Lattentreffer Pech. Kurz vor Schluss hätte der Gastgeber noch in Rückstand geraten können. „Meine Mannschaft war kämpferisch und spielerisch gut“, sagte Trainer Markus Schmid. - Reserven 2:1.