Unbekannte entsorgen gefährliche Materialien im Wald

Zeugen entdeckten bereits am Mittwochfrüh im Wald bei Ringingen den rechtswidrig entsorgten Bauschutt. Etwa eineinhalb Kubikmeter (rund zwei Tonnen) davon kippten Unbekannte auf einen Waldweg, wie die Polizei mitteilt. Im Schutt waren nicht nur Sand und Kies sondern auch frische und alte Bitumenreste sowie ein neuer Betonstein. Offenbar sanierte jemand eine gewerbliche Fläche und entsorgte die Überbleibsel auf gefährliche Weise im Wald.

Gefährlich ist die Art der Entsorgung, ganz abgesehen davon dass sie illegal ist, deshalb, weil durch den belasteten Schutt eine Gefahr für die Umwelt droht. Deshalb ermittelt die Polizei jetzt, nachdem die Tat angezeigt wurde, auch wegen einer Umweltstraftat und sucht den oder die Täter.

Bitumen und Steine könnten auf Täter hinweisen

Dabei könnte sowohl der Bitumen als auch der Stein eine Hilfe sein. Denn dort, wo die Arbeiten waren, wurde offenbar alter Bitumen, landläufig auch „Teer“ genannt, entfernt und ein neuer Teerbelag wieder aufgebracht, nachdem der Untergrund ausgehoben wurde. Zudem wurden dort eventuell neue, graue Betonsteine verbaut. Einer dieser Betonsteine ist 12,5 x 12,5 x 10 Zentimeter groß. Auffällig ist, dass über die längeren Seiten die Kanten im Wechsel abgerundet oder nur leicht abgeschrägt sind. Gefunden wurde der Schutt im Wald an der Straße zwischen Erbach-Ringingen und Blaubeuren-Pappelau, in Richtung Blaubeuren gesehen rechts.

Die Polizei sucht nun Zeugen und fragt:

- Wer weiß, wer den gefährlichen Müll dort entsorgt hat?

- Wer hat jemanden beobachtet, der solchen Müll transportiert?

- Wer kennt eine Baustelle, auf der solche Arbeiten verrichtet wurden?

- Wer kann sonst Hinweise geben?

Hinweise bitte an die Polizei in Erbach unter der Telefonnummer 07305/933950 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Aktuell weniger Fälle als vergangenes Jahr

Im vergangenen Jahr hatten sich illegale Entsorgungen dieser Art im Bereich des Polizeipräsidiums Ulm gehäuft. Dieses Jahr seien solche Delikte bisher jedoch noch nicht oft vorgekommen, berichtet Wolfgang Jürgens, Pressesprecher der Ulmer Polizei. „Wir haben im vergangenen Jahr viel ermittelt und waren am Ende in zwei Fällen erfolgreich, indem wir illegale Entsorgungen von Baustellenmaterial zwei Unternehmen zuordnen konnten. Im vorliegenden Fall ist die illegale Entsorgung natürlich besonders heftig, das haben wir nicht alle Tage.“

Die Hauptursache, dass die Fälle illegaler Entsorgung zunehmen, liegen wohl in der deutlichen Preissteigerung für die Entsorgung belasteter Materialien, so die Vermutung der Polizei.