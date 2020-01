Gedankenaustausch an der Basis

Zum ersten Vereinsdialog im Jahr 2020 hat es Vertreter des Württembergischen Fußballverbandes (WFV) und des Fußballbezirks Donau in die neue Kaltsporthalle des SV Ringingen (Bezirk Donau) gezogen. Die Vereinsführung des SVR, Reiner Bertsch (Vorsitzender) und Franz Füller (Abteilungsleiter), begrüßten die WFV-Delegation mit einer Führung durch die Oxx-Sport-Arena – der Stolz des SVR. Bemerkenswert ist, dass die 2016 eingeweihte Kunstrasenhalle in 90-prozentiger Eigenleistung erbaut wurde. Dies zeuge von einem starken „Wir-Gefühl“ innerhalb des 1400-Mitgliedervereins, so die SVR-Verantwortlichen.

Der Hauptteil des Vereinsdialogs fand im Anschluss an die Führung in der anliegenden Ulmatec-Lounge statt. Harald Müller (Vorsitzender Verbandsspielausschuss) und Ralf Gabriel (WFV-Geschäftsführer) eröffneten zusammen mit dem Bezirksvorsitzenden Horst Braun und seinem Team die Gesprächsrunde. Zu den Themen, über die gesprochen wurde, gehörten der Jugendspielbetrieb, Futsal, die Schiedsrichtererhaltung und -gewinnung sowie die Spielstrukturreform; letztere ist ein brandaktuelles und viel diskutiertes Thema, dem der SV Ringingen sehr positiv gegenübersteht.

Neue Ideen für Verbandsarbeit

In einem konstruktiven Gespräch auf Augenhöhe nahmen die WFV-Vertreter einige neue Ideen für die Verbandsarbeit mit. Der SV Ringingen darf aus Sicht des WFV auf eine sehr gute Gemeinschaft und beispielhafte Rahmenbedingungen stolz sein. Die WFV-Vertreter bedankten sich für Einblicke in eine vorbildliche Vereinsarbeit und eine rundum gelungene Veranstaltung beim SV Ringingen.