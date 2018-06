Gasthausschild „Löwen“ hängt wieder

Bereits seit zehn Jahren arbeitet Altbausanierer Manfred Spähn aus Deppenhausen mit seinem Team an dem Gebäude des ehemaligen Gasthaus’ Löwen in Oberdischingen. Schritt für Schritt konnte in dieser Zeit die Sanierung des Gebäudes aus dem 17. Jahrhundert vorangetrieben werden. Nachdem bereits 2014 die Sparkasse als Mieter ihre damals neuen Räumlichkeiten beziehen konnte und die St. Elisabeth-Stifttung ihre Wohngruppen einrichtete, wurde gestern nun ein weiterer Schritt zur Restaurierung des Gebäudes getan und das historische Schild des ehemaligen Gasthaus’ Löwen wieder aufgehängt.

„Die Flex war schon draußen bei den Sanierungsarbeiten“, sagt Altbausanierer Manfred Spähn und zeigt auf die Ösen an der Außenwand des Obergeschosses der Herrengasse 1 in Oberdischingen. Dort hing bis zur Schließung des Gasthaus’ Löwen das historische Gasthausschild. In den rund 20 Jahren, in denen das Gebäude leer stand, geriet das Schild in Vergessenheit. Bis Manfred Spähn das Gebäude vor rund zehn Jahren erwarb und sich an die Arbeit machte, um das Gebäude wieder im alten Glanze erstrahlen zu lassen. „Hauptinitiator dabei war allerdings Werner Kreitmeier“, sagt Spähn.

Das alte Schild hatte noch der Vorbesitzer in einer Halle liegen. „Das haben wir dann bei uns in mehreren Etappen aufgearbeitet“, berichtet Spähn. Probleme bereiteten allerdings die Farben: „Da haben wir aber einen freien Künstler in unserer Niederlassung in Plauen im Vogtland gefunden, der hat das gemacht.“ Und das Ergebnis kann sich mehr als sehen lassen. In alter Pracht hängt das Schild nun seit Mittwochnachmittag wieder an seinem ursprünglich angestammten Platz und weist vor allen Dingen alteingesessenen Oberdischinger Bürger wieder daraufhin, dass hier einst die beste Küche weit und breit zu finden war.

Derzeit ist Spähn noch in Verhandlungen mit dem Landesdenkmalamt, damit im Dachgeschoss weitere Dachfenster eingebaut werden können. „Das ist notwendig, damit die Wohnungen dort einen vernünftigen Lichteinfall haben“, sagt Spähn. Sobald die Erlaubnis dafür vorliegt und die Fenster eingebaut sind, können die beiden Wohnungen vermietet werden. Eine Gewerbefläche im Erdgeschoss steht ebenso noch frei.