Gasleck in Erbach sorgt für Feuerwehreinsatz

Ein Gasleck in der Brühlstraße in Erbach hat am Donnerstagmittag kurzzeitig für Aufregung gesorgt. 31 Feuerwehrleute sowie Mitarbeiter der Stadtwerke Ulm, Polizeibeamte und Freiwillige des Roten Kreuzes waren im Einsatz. Für den Einsatz sorgte eine Baggerfahrer, der beim Verlegen einer Fernwärmeleitung gegen 14.30 Uhr eine Gasleitung abgerissen hat. Die Gefahr wurde laut Erbachs Feuerwehr-Chef Thomas Böllinger schnell eingedämmt. Während des Einsatzes war die Brühlstraße für den Verkehr gesperrt. SZ-Foto: dkd