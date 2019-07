Eine Gartenhütte in der Egginger Straße hat am Sonntag in Erbach gebrannt. Gegen 7 Uhr hatte eine Anwohnerin der Polizei das bereits durch Zeugen gelöschte Feuer mitgeteilt. Nach ersten Erkenntnissen war das Feuer am frühen Morgen im Bereich eines Hasenstalls ausgebrochen.

Polizei hofft auf Hinweise

Die Flammen griffen auf eine angrenzende Gartenhütte über. Der Schaden beläuft sich auf 1000 Euro. Die Polizei erbittet Hinweise unter 07305/933950.