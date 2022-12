Ganz schön was los im Stall

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Was der Ochse gedacht hat, als er plötzlich die Fremden in seinem Stall sah, konnte man am Heiligen Abend im Hof der Familie Ströbele in Donaurieden erfahren. 25 Mädchen und Jungen wirkten beim Krippenspiel mit. Unter freiem Himmel und von sieben echten Schafen umringt, begeisterten sie die zahlreichen Zuschauer. Klassische und moderne Weihnachtslieder wurden – begleitet von Piano, Gitarre und zwei Querflöten – gemeinsam gesungen. Außerdem haben zwei Mädchen in je einem Solostück, einmal am Piano, einmal mit der Blockflöte, ihr musikalisches Können zum Besten gegeben. Nach den Segenswünschen von Pfarrer Manfred Rehm wurden alle großen und kleinen Darsteller mit tosendem Applaus für ihren Auftritt belohnt.