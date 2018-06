Galkin und Popp holen sich Gold

Etliche Nachwuchskämpfer des TSV Erbach haben sich für die Landesmeisterschaften im Judo qualifiziert. Bei den südwürttembergischen Einzelmeisterschaften sprangen zudem für die Erbacher zwei Titel heraus.

Nachdem ihre älteren Vereinskollegen auf Baden-Württemberg-Ebene vorne mitgemischt hatten (die SZ berichtete), wollten sich die U12-Jugendlichen des TSV Erbach bei den südwürttembergischen Einzelmeisterschaften ebenso gut präsentieren. Allerdings fehlten der Bezirksmeister Salim-Efe Kartal und ein weiteres Erbacher Talent, Baptiste Martorell, aus Termingründen, Sergej Weber fiel gesundheitlich aus. So mussten Arthur Brinster, Arthur Galkin, Jann Glashagen und Anton Popp bei den Jungen und Kathrin Laupheimer als Erbacher Vertreterin bei den Mädchen die Kohlen aus dem Feuer holen.

Kathrin Laupheimer erlebte im Kampf um den Einzug ins Finale ein Déjà-vu aus den vergangenen Bezirksmeisterschaften. Gegen Nailatou Sadikou (TSV Bad Saulgau), die sich verdientermaßen den Titel sicherte, fand Kathrin Laupheimer erneut nicht das passende Rezept. Das kleine Finale um Platz drei fiel dann aber zu ihren Gunsten aus.

Arthur Galkin, der als Zweiter der Bezirksmeisterschaft auf die Matte gegangen war, holte sich sogar den Titel des Südwürttembergmeisters. Ebenfalls ungehindert an die Spitze seiner Gewichtsklasse zog erwartungsgemäß Anton Popp an allen Kontrahenten vorbei – und gewann für die Erbacher damit einen weiteren Titel. Auch Jann Glashagen sicherte sich mit dem dritten Podestplatz die Fahrkarte zu den Landesmeisterschaften in Heilbronn.

Etwas weniger Glück hatte Arthur Brinster in seiner stark besetzten Gruppe. Mit dem siebten Rang qualifizierte aber auch er sich für die nächsten und in dieser Altersklasse höchsten Meisterschaften, die württembergischen Landesmeisterschaften.