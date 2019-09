Fußgängerin von Auto erfasst

Leichte Verletzungen hat am Montagmorgen bei einem Unfall in Erbach eine Fußgängerin erlitten. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte die 58-Jährige die Donaustraße an der Fußgängerampel in Richtung Stadtmitte überqueren. Gegen 8.30 Uhr sei sie bei Rot über die Straße gegangen. Gleichzeitig sei von der Ehinger Straße ein Auto in die Donaustraße abgebogen. Die 87-jährige Fahrerin erfasste die Fußgängerin mit ihrem Peugeot. Ein Rettungshubschrauber brachte die Frau in ein Krankenhaus. Die Polizei (Telefon 07392/ 963 00) hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am Auto auf 2000 Euro.