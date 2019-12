Fußballer liefern die Weihnachtsbäume ins Haus

Einen besonderen Service haben die Fußballer des SV Ringingen mit ihrem Weihnachtsbaumverkauf verbunden – alle gekauften Bäume wurden den Käufern ins Haus geliefert. Während die Käufer es sich auf dem kleinen Weihnachtsmarkt auf dem Schulhof gutgehen ließen, brachten die Männer der AH Fußballer ihnen die gekauften Bäume ins Haus.

100 Bäume – einer so schön wie der andere – hatten die Fußballer für ihre Mitbürger in Langenau auf einer Pflanzung gekauft, sagte Ernst Müller. „Und dass wir sie den Leuten nachhause bringen, gehört bei uns zum Service dazu.“ Entsprechend lang war die Schlange an der Kasse, an der bezahlt und die Bäume mit Namen und Anschrift versehen wurden.

Nach dem Kauf schmeckte bei den Frauen der AH der Orangenglühwein besonders gut. Die Katholische Jugend hat dazu Waffeln gebacken, sie wollen den Erlös für Ausflüge verwenden, erzählten sie. Bei der Narrenzunft gab es Feuerzangenbowle und die aktiven Fußballer schufen mit Feuerwürsten und roten Würsten die richtige Grundlage für einen gemütlichen Weihnachtsmarktaufenthalt.