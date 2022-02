Frauen sollen Ämter in der katholische Kirche bekommen

Das Buch „Weil Gott es so will - Frauen erzählen von ihrer Berufung zur Diakonin und Priesterin“ von hat im vergangenen Jahr große Aufmerksamkeit hervorgerufen. Denn hierin hatte es sich eine Kirchenfrau, die Ordensschwester Philippa Rath, zur Aufgabe gemacht, 150 Berufungsgeschichten von Frauen in der katholischen Kirche zu sammeln. Das Buch war ein Erfolg, sodass in dieser Woche ein zweites erscheint. Es heißt „Frauen ins Amt! Männer der Kirche solidarisieren sich“ und ist erneut im Herder-Verlag erschienen.

Gemeinsam mit dem Hochschulpfarrer Burkhard Hose hat die Autorin 100 Stimmen von Männern in der Kirche gesammelt, die Frauen im Amt der Kirche vermissen. Darunter sind ganz bekannte Namen, aber auch bislang weniger bekannte: Ordensleute, Bischöfe, Priester, Diakone und „Laien“ aus mehreren Generationen und aus dem gesamten deutschen Sprachraum. Die erfahrungsgesättigten Texte sind eine starke Antwort auf die Zeugnisse der Frauen im ersten Buch. Sie zeigen: Frauen und Männer wollen Gerechtigkeit in der Kirche, insbesondere eine Gleichberechtigung der Geschlechter, „weil Gott es so will.“ Einer der 100 Erfahrungsberichte stammt von Thomas Hanstein, der sich Ende 2017 als nebenberuflicher Diakon der Seelsorgeeinheit Erbach aus Gewissensgründen freistellen ließ. Als Bedingung für eine Rückkehr fordert der promovierte Theologe seither eine glaubwürdige Aufarbeitung des Missbrauchsskandals und Reformen in der katholischen Kirche, insbesondere den Einsatz der deutschen Bischöfe für die Frauenordination. Sein Sachbuch „Von Hirten und Schafen“, 2019 im Tectum-Verlag erschienen, untersucht die systemischen Zusammenhänge von Formen der Übergriffigkeit in der Amtskirche. In seinem Adventsbegleiter „Wunder gibt es immer wieder“ beschreibt er eine Szene, wie er bei einem seiner letzten Gottesdienste in der Seelsorgeeinheit gefragt werde, wann er wieder käme. Und wie er sich spontan antworten hört: „Ja, wenn es dann endlich auch Kolleginnen gibt, Diakoninnen.“

Philippa Rath ist Benediktinerin der Abtei Sankt Hildegard in Rüdesheim-Eibingen. Sie ist Mitglied im Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) und der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs im Bistum Limburg. Außerdem ist sie Delegierte im Synodalen Weg und Mitglied des Synodalforums „Frauen in Diensten und Ämtern der Kirche“. Ende 2019 wurde sie für ihr Engagement mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.

Burkhard Hose ist Hochschulpfarrer in Würzburg. Seit mehr als fünfzehn Jahren engagiert er sich im „Würzburger Bündnis für Demokratie und Zivilcourage e.V.“ für ein respektvolles Zusammenleben und gegen Ausgrenzung. Im Würzburger Flüchtlingsrat setzt er sich für ein friedliches Zusammenleben von in Deutschland geborenen Menschen und Geflüchteten ein. Für sein Engagement erhielt er 2014 den Würzburger Friedenspreis.