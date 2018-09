Französische Künstler zeigen Werke

Unter dem Titel „Bonjour Thorigny“ ist am Samstagabend eine Ausstellung mit 34 Gemälden von Künstlern aus Erbachs Partnerstadt Thorigny eröffnet worden. Die Vernissage fand in der Stadtbücherei Erbach statt. Die Maler der Bilder gehören zu der Gruppe „L’Atélier“ aus Thorigny und diese hatte bereits im Jahr 2008 eine Ausstellung im Erbacher Silcher-Saal, anlässlich des 25-jährigen Bestehens der Städtepartnerschaft.

Bei der diesjährigen Feier zum 35-jährigen Bestehen wurde erneut beschlossen, die Kontakte der Maler in Frankreich und in Erbach zu intensivieren, um damit auch die anderen Vereine für gemeinsame Veranstaltungen zu motivieren.

Den Kontakt zu den Malern hatten Irmgard König und das Mitglied der Partnerschaftskommission in Erbach Maryline Rodenas aufgebaut und angefragt, ob diese zu einer Ausstellung in Erbach Lust hätten. Der Kontakt in Thorigny ging über die Sekretärin von ‚L’Atelier‘ Hélène Barthélémy und es fanden sich dort elf Künstler, die 34 ihrer Gemälde, mit verschiedenen Themen für die Ausstellung in Erbach zur Verfügung stellten.

Arlett Polrier, Jocelyne Saintot, Marie-Claire Drouilly, Franck Jourdan und Alain Chapelle begleiteten ihre Gemälde nach Erbach und nahmen an der Vernissage teil. Begleitet wurden diese fünf Personen von Daniel Landelle aus der Partnerschaftskommission und Jean-Michel Frenot, Mitglied aus dem Rathaus von Thorigny. Sie alle waren bei Mitgliedern der Partnerschaftskommission Erbach untergebracht.

Die Leiterin der Stadtbücherei Erbach Marianne Schneider eröffnete die Vernissage. Die 34 Gemälde sind an den Wänden verschiedenen Räumlichkeiten der Stadtbücherei aufgehängt. Erschienen waren sehr viele Personen und füllten den Vorraum der Bücherei ziemlich aus. Maryline Rodenas unterstützte die Leiterin, indem sie die Begrüßung-Rede in Französisch übersetzte. Musikalisch umrahmte die Eröffnung mit ihrem Saxophon Silvia Bleicher, Musiklehrerin an der Erbacher Musikschule.

Bürgermeister spricht Dank aus

Es folgte die offizielle Eröffnung der Ausstellung durch Bürgermeister Achim Gaus. Ihm stand als Dolmetscherin, die schon jahrelang zum Partnerschaftskomitee gehörende und dort für die Übersetzungen sorgende, Fatiha Janvier, zur Seite. Gaus bedankte sich bei den Partnern aus Frankreich für ihr Kommen und ihren Einsatz bei dieser Ausstellung. Er sagte, dass durch solche Aktivitäten auch die Partnerschaft wieder verstärkt werde.

Der Präsidenten der Malgruppe L’Atélier Franck Jourdan sprach seinen Dank für die Einladung und Organisation dieser Ausstellung an die Erbacher Partner aus. Auch er wünschte sich die weitere Entwicklung zwischen den zwei Partnerschaftsgemeinden.

Für alle weiteren Interessierten an diesen Gemälden in der Ausstellung, besteht die Möglichkeit bis zum 27. Oktober in den üblichen Öffnungszeiten der Gemeindebücherei sich diese noch anzuschauen.