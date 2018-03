Französische Gäste aus Thorigny treffen in Erbach ein

Die rund 20-köpfige Besuchergruppe aus Thorigny sur Marne ist am Freitagabend kurz nach 19.30 Uhr offiziell zu den Feierlichkeiten zum 35. Bestehen der Städtepartnerschaft in Erbach eingetroffen. Nach einer herzlichen Begrüßung durch Bürgermeister Achim Gaus und die Partnerschaftskommission traten die Gäste den Weg in die Gastfamilien an. Der große Jubiläumsabend am Samstag findet in der Mensa der Schillerschule statt. Bürgermeister Achim Gaus und sein französischer Kollege Thibaud Guillemet werden dabei Ansprachen an die Gäste richten. Zum offiziellen Festakt gehört ein gemeinsames Abendessen, musikalische Unterhaltung mit der Gruppe „Compositum Mixtum“ sowie ein rund einstündiger Programmpunkt von Fatiha Janvier, von der Erbacher Partnerschaftskommission.