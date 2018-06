Forum50plus-Familie kommt zusammen

Das Forum50plus feiert seinen zehnten Geburtstag. Zusammen mit den Gruppenleitern hat Initiator Paul Roth ein kleines aber feines Fest mit dem Ulmer Liedermacher Walter Spira organisiert. Dabei soll die ganze Forum50plus-Familie zusammenkommen. Aber auch Menschen, die bisher noch nicht am Programm teilgenommen haben, sind willkommen und können sich über das Angebot informieren.

Im 50plus-Team tummeln sich mittlerweile rund 40 Gruppenleiter, berichtet Paul Roth. In einem unverbindlichen Festausschuss haben diese im Januar miteinander geredet und beschlossen, zum Zehnjährigen ein Fest auszurichten. „Wir sind mittlerweile schon ein ziemlich großer Haufen. Deshalb treffen wir uns mindestens zwei, drei mal im Jahr, damit jeder jeden kennt“, berichtet Roth. Das rund vierzigköpfige Gruppenleiterteam betreut mittlerweile rund 500 regelmäßige Nutzer und mindestens nochmal so viele, die sporadisch an Vorträgen oder ähnlichem teilnehmen. Das reiche von einer vier Personen Cajon-Gruppe bis zur 60 Teilnehmer starken Reise-Gruppe. „Besonders bei unserer Reihe ,Montagsgast’ kommen immer wieder ganz neue Gesichter. Wir werden den Tausender wohl gut überschritten habe“, berichtet Roth nicht ohne Stolz. Das Netzwerk und dessen Teilnehmer erstreckt sich mittlerweile weit über Erbach hinaus. Besucher aus Ehingen, Gögglingen oder Illertissen, sind keine Seltenheit mehr.

Die Erfolgsgeschichte der Einrichtung soll nun mit einem sehr unverbindlichen Fest gefeiert werden. Am Sonntag, 8. Juli, wird Paul Roth mit seiner Begrüßung und einigen Dankesworten am Rondell vor der Erlenbachhalle den Startschuss geben. „Es wird aber keine großen ausschweifenden Reden geben. Die Gemütlichkeit steht im Vordergrund.“ Die Feier soll helfen, Teilnehmer und Organisatoren über die einzelnen Gruppen hinaus zu vernetzen und interessierten Neulingen das Angebot vorzustellen. „Die ganze 50plus-Familie soll zusammenkommen und gemeinsam Spaß haben“, so Roth. Für die musikalische Unterhaltung wird der Ulmer Liedermacher Walter Spira und seine Band sorgen. „Walter Spira kenne ich schon lange, er war ebenfalls schon als Montagsgast bei uns und hat aus seinem bewegten Leben erzählt.“ Der Liedermacher spiele zwar nicht umsonst, aber Eintritt verlangt das Forum nicht. Die Möglichkeit einer freiwilligen Spende besteht jedoch. Christian Wachter wird mit seinem Grillstand für die Verpflegung sorgen. Getränke, Kaffee und Kuchen stellt das Forum50-Team selber. Das Ende der Feier sei offen.

Obwohl noch fast alle Gründungsmitglieder und Mitstreiter mit Freude Gruppen leiten und dabei sind, steht nach zehn Jahren aber auch das Thema Erneuerung an. „Von denen, die angefangen haben, sind die meisten noch mit dabei. Das gemeinsam entfachte Feuer ist geblieben und hat sich ausgebreitet“, sagt Roth. Die Unverbindlichkeit des Netzwerks sieht er als Erfolgsgarant. Das bedeute nicht nur, dass jeder kommen kann, wann er oder sie will, umgekehrt müsse auch gelten, dass jeder jederzeit, ohne dass man immer wieder bekniet werde, aufhören darf.