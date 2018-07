Forum 50 plus präsentiert Makroaufnahmen in der Stadtbücherei

Das Forum 50 plus präsentiert regelmäßig große Fotoausstellungen zu einem speziellen Thema in der Erbacher Stadtbücherei. In diesem Jahr haben die fleißigen Fotografen ihr können im Themenbereich Nahaufnahmen beziehungsweise Makrofotografie bewiesen. Zusammen mit dem Ehepaar Jagodzinski hatten die Künstler am Freitagabend zur Vernissage geladen.

29 gerahmte Fotos von fünf Fotografen sind ab sofort in den Räumlichkeiten der Stadtbücherei ausgestellt. Zur Vernissage am Freitag waren rund zwei Dutzend Kunstinteressierte gekommen, die von der Leiterin der Einrichtung, Marianne Schneider, begrüßt und sie mit einem Gedicht in den Abend hinein führte. Das Gedicht bezog sich auf Ruhe und Stille und passte somit zu dem Thema Makro, denn diese Nahaufnahmen benötigen ein genaues Hinschauen und somit auch die Ruhe, Stille und Bewegungslosigkeit. Marianne Schneider zitierte in Anlehnung an das Motto der Ausstellung den bekannten chinesischen Philosophen: „Lerne, im Kleinen das Große zu erkennen und im Wenigen viel zu sehen“ und fügte an, dass die Betrachter der Bilder mit dieser Ausstellung lernen würden im Wenigen viel zu sehen, was immer ein Gewinn sei.

Das Musikerduo Barbara und Wolfgang Jagodzinski aus Ersingen, sorgten mit speziellen Musikstücken für die musikalische Umrahmung der Vernissage. Wolfgang Jagodzinski begleitete mit dem Spiel auf der Gitarre, den Gesang seiner Frau Barbara und stimmte zeitweise mit ein. Mit bekannten Melodien sangen beide ihre Lieder in umgetexteter schwäbischen Mundart. Mit dabei waren Titel wie: „Fleißige Schwaben“, „Halt die Gosch“, „Er will oimol nach Jamaika“, „ Due me bloß net berühra“ und „I koa me bloß wondere“. Das Publikum war ganz begeistert von diesen perfekten und gekonnten schwäbischen Vorträgen.

Bevor es zu den Fotografien ging, wies Götz Hurt vom Forum 50 u auf die Art der Bilder hin. Er informierte über die Makrofotografie aber auch über die generelle technische Entstehung eines Fotos.

Den offiziellen Teil der Vernissage beendete das Duo Jagodzinski mit dem Lied „Sodele, jetzetle - endlich ischs vorbei“. Die Zuhörer waren so begeistert, dass sie auch noch eine kleine Zugabe verlangten und diese auch bekamen. Dann begaben sich die Anwesenden zu den ausgestellten Bildern und betrachteten diese mit viel Interesse und diskutierten gemeinsam über die Aufnahmen.