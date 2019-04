Flanieren und diskutieren: So war der Spaziergang durch Erbach mit Hilde Mattheis

Unter dem Leitthema Erneuerung der Innenstadt hatte sich die SPD Erbach zusammen mit der Bundestagsabgeordneten Hilde Mattheis zu einem Stadtspaziergang durch Erbach aufgemacht. Ausgehend vom Rathaus führte die Tour an „neuralgischen Punkten“ der Gemeinde vorbei. Dort, so der Plan, sollte zusammen mit den interessierten Bürgern sowie den Kandidaten für den Gemeinderat flaniert und politisch diskutiert werden. „Der Wahlkampf in Erbach ist noch nicht spürbar“, sagte SPD-Stadträtin Maria Magdalena Ochs, die den Spaziergang anleierte und führte.

Entsprechend überschaubar war das Interesse beim ersten dieser kleinen Runden durch die Stadt, Erbacher Bürger waren nicht gekommen. Zusammen mit Hilde Mattheis waren neben Ochs die Kandidaten Brigitte Kalin, Anja Jehle sowie Georg Hafner mit dabei. Erst im Nachgang, bei der letzten Station in der Stadtbücherei, haben sich die Teilnehmer zusammengesetzt, um über Gesehenes zu sprechen. Doch schon auf dem Weg gab es Auffälligkeiten.

Zwischen KaffCafe und Dreifeldhalle

„Erbach will wachsen, das sieht man“, sagte Hilde Mattheis zu Beginn – und sie sollte recht behalten. Vorbei ging es an den verschiedenen Arealen in der Innenstadt, auf denen die Donau-Iller Bank dabei ist, Erbach ein neues Gesicht zu verleihen. Nach wie vor setzt sich der Stadtkern aus in die Jahre gekommenen Gebäuden sowie Neubauten zusammen. Wo noch Lücken klaffen, „sind zumindest schon Dinge geplant“, sagte Ochs etwa beim Anblick des Geländes direkt an der Erlenbachstraße. Fortschritte bekamen die Spaziergänger beim KaffCafe zusehen, der Beamer im großen Raum etwa hängt schon. „Perfekt, dann werden wir bald eine Veranstaltung darin machen“, kündigte die Bundespolitikerin an.

Einen Überblick konnten sie sich auch, etwas erhöht bei der Schulmensa, mit Blick auf die Donaustetter Straße auf die große Fläche verschaffen, auf der bald die neue Dreifeldhalle gebaut wird. Baubeginn könnte schon 2020 sein (wir berichteten).

Entlang des Erlbachs wurde das Thema Hochwassers angerissen, im Lützelried die unübersichtliche Verkehrssituation und die Diskussion um einen Minikreisel (Ochs: „Ich habe mich in den vergangenen Wochen stark für einen Zebrastreifen eingesetzt“). Der Spaziergang endete mit einem Abstecher in der Stadtbücherei, dort ließen die Teilnehmer den lauen Spaziergang ausklingen.