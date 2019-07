Fischerfest gut besucht

Trotz des zunächst schlechten Wetters ist das Fischerfest des Fischereivereins Dellmensingen gut besucht gewesen. Wie immer gab es verschiedene Fischgerichte, aber auch andere Speisenangebote. Wie all die Jahre war das große Zelt vor dem Fischerheim voll belegt.

Offensichtlich schmeckten den Besuchern die Spezialitäten. Die kleinen Gäste konnten sich auf dem Kinderspielplatz in der Nähe vergnügen. Für die musikalische Unterhaltung sorgte die Banzendorf Kapelle des MV Hüttisheim mit ihren 16 Musikern unter der Leitung von Siegfried Schmid. Hauptsächlich spielten sie böhmisch-mährische Blasmusik.

Am frühen Nachmittag ehrte der Fischereiverein die Gewinner seines Kameradschaftsfischens: Sieger und erster Königs-Fischer wurde Klaus Ebert, der einen 5,1 Kilogramm schweren Karpfen gefischt hatte. Der zweite Preis des Kronprinz-Fischers ging an Timon Busies, der ebenfalls einen Karpfen, aber mit dreieinhalb Kilo an Land gezogen hatte.

Anschließend sorgte nochmals die Banzendorf-Kapelle für gemütliche Unterhaltung bis zum Ende des Fischerfests gegen 15 Uhr.