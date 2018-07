Fischer feiern entspannt am See

Der Fischereiverein Erbach hat am Sonntag wieder zu seinem Fischerfest am Vereinsheim am See eingeladen. Die Vereinsmitglieder unter Leitung ihres Vorsitzenden Richard Werner versorgten ihre Gäste dabei wieder mit allerlei kulinarischen Fischspezialitäten.

Das Fischerfest der Erbacher ist schon seit vielen Jahren ein Treffpunkt, um mit Freunden und Bekannten ein paar schönen Stunden am See mit Essen, Trinken und gemütlichen Gesprächen zu verbringen. Wie üblich, nutzten viele der Besucher aus den Erbacher Teilorten die Gelegenheit, bei schönem Wetter mit ihren Fahrrädern einen Abstecher an den See zu machen und sich dort von den Fischern verköstigen zu lassen. Die vielen erschienenen Besucher, freuten sich besonders über die Fischspezialitäten, wie den Steckerlfisch, welchen die Erbacher jährlich als nicht ganz alltägliche Festspeise zubereiten. Für Besucher, die den Fischgerichten nicht so sehr zugeneigt waren gab es aber auch Klassisches.

Begonnen hatte das Fest bereits ab 11 Uhr mit einem Frühschoppen. Nach dem Mittagessen nutzten noch Viele die entspannte Atmosphäre am See, zum Kaffeetrinken und genossen die selbstgemachten Kuchen und Torten. Nur die Fußballfans verließen die Feier frühzeitig, um das Endspiel der Weltmeisterschaft vor dem heimischen Fernseher zu verfolgen.