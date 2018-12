Feuerwerkskörper entzündet Hecke

Offensichtlich nicht mehr auf Silvester warten wollte ein junger Mann in Erbach. Er zündete am Samstagabend in Erbach einen Böller und warf den ausgerechnet unter eine Thuja-Hecke.

Kurze Zeit nach der Explosion fing die Hecke Feuer und brannte ab. Zum Löschen des Brandes musste die Feuerwehr Erbach anrücken. Der 17-jährige Verursacher konnte vor Ort angetroffen werden. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 800 Euro.

Das Polizeirevier Ulm-West ermittelt jetzt zumindest wegen einer Ordnungswidrigkeit. Silvesterfeuerwerk darf nur an Silvester und am 1. Januar abgebrannt werden.