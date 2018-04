Die Feuerwehr Oberdischingen hat sich am vergangenen Wochenende zu ihrer jährlichen Hauptversammlung getroffen. Dabei konnte Kommandant Marc Krebs zahlreichen Kameraden zu ihren Leistungen im vergangenen Jahr beglückwünschen. Ferner warf der Feuerwehr-Chef einen Blick zurück auf das Jubiläum, welches die Wehr 2017 gefeiert hatte.

In seinem Bericht ging Marc Krebs ausführlich auf die Aktivitäten, Lehrgänge und Einsätze des vergangenen Jahres ein. So erinnerte er sich zum Beispiel an das Aufstellen des Maibaums oder an die Jubiläumsfeier, in der die Wehr die erste Feuerlöschverordnung von Oberdischingen vor 200 Jahren feierte. Die Feuerwehr Oberdischingen bestehe aktuell aus 35 Mitgliedern. Darunter befinden sich vier Gruppenführer, 16 Atemschutzgeräteträger und zwei Feuerwehranwärter, mit den Zahlen zeigte sich Krebs zufrieden. Im Anschluss kam Schriftführer Kurt Auberer zu Wort. Auch er gab einen Einblick in die Geschehnisse und Aktivitäten der Feuerwehr Oberdischingen seit der Hauptversammlung vor einem Jahr. Kassier Karl-Anton Kolb konnte über Spenden und Geschenke zum Jubiläum sowie über drei gelungene Veranstaltungen berichten. Die Kassenprüfer Bernd Lehr und Thomas Huber lobten die lückenlose und einwandfreie Arbeit des Kassiers. Folglich erteilte die Versammlung dem Vorstand die Entlastung.

Für die im vergangenen Jahr absolvierten Lehrgänge und Fortbildungen übergab Kommandant Krebs seinen Kameraden Urkunden. Andreas Schenk und Simon Zugmaier absolvierten den Grundlehrgang in Munderkingen. Kurt Auberer und Christoph Schenk waren auf einem Lehrgang für Brandschutzfrüherziehung in Kindertagesstätten in Feldstetten und bekamen dafür eine Urkunde. Für den Lehrgang „Atemschutzgeräteträger“ in Blaubeuren erhielten Jochen Schulz und Tobias Krebs eine Urkunde. Manuel Dosch, Fabian Schmid, Michael Schmid, Stefan Schmid, Thomas Seitz und Gabriel Volz erhielten eine Urkunde für den Truppführer-Lehrgang in Ehingen. Zum Abschluss bedankte sich der Kommandant bei seinen Kameraden für deren großes Engagement.