Feuerwehr Ringingen zeichnet Jochen Ihle und Uwe Seiffert aus

Für 25 Jahre Feuerwehrdienst haben der Ringinger Abteilungskommandant Sebastian Jurrat sowie seine Stellvertreter Markus Völk und Felix Jurrat am Freitag bei der Hauptversammlung Oberlöschmeister Jochen Ihle und Oberfeuerwehrmann Uwe Seiffert ausgezeichnet. Ihle wurde zum Brandmeister, Seiffert zum Löschmeister befördert.

Die Ringinger Feuerwehr zählt nach Auskunft von Kommandant Jurat zurzeit 33 aktive Mitglieder. 13 Ehemalige bilden die Altersabteilung. In der Erbacher Jugendfeuerwehr engagiert sich aus Ringingen als einzige Frau Cora Oberdorfer.

Insgesamt 17 Einsätze

Im Jahr 2019 hatte die Abteilung Ringingen 17 Brandeinsätze und technische Hilfeleistungen zu bewältigen. In 16 Übungen wurde die Einsatzbereitschaft geprobt. Jochen Klöble und Domenic Müller wurden zu Truppmännern ausgebildet. Thomas Völk ließ sich zum Atemschutzgeräteführer, Moritz Stöferle und Felix Jurrat zu Maschinisten ausbilden. An der Landesfeuerwehrschule in Bruchsal absolvierten Markus Völk und Sebastian Jurrat die Ausbildung zu Gruppenführern, Jochen Ihle zum Zugführer. Alexander Heide, Jochen Klöble, Domenic Müller, Jens Schiele und Thomas Völk erwarben in Merklingen das Leistungsabzeichen in Bronze.

Außer Dienst gestellt wurde das trotz zahlreicher Reparaturen und Umbauten nicht mehr funktionstüchtige Staffellöschfahrzeug. Es wurde durch ein Mittleres Löschfahrzeug der Firma Ziegler ersetzt. Dabei konnte die Beladung des Staffellöschfahrzeugs übernommen werden. Das Fahrgestell der 7,5-Tonen-Klasse ermöglicht das Fahren mit dem Führerschein der Klasse B. Am 12. Oktober wurde das neue Fahrzeug in Dienst gestellt und bei der Jahreshauptübung der Feuerwehr Erbach eingeweiht.

Auch beim Leistungsmarsch dabei

Zwölf Ringinger Feuerwehrmänner sicherten bei der Rallye des Ulmer Motorsportclubs den Streckenabschnitt zwischen Ringingen und Steinenfeld. Beim Aufstellen des Maibaums wurden die Aktiven von den Alterskameraden durch das Kranzen und den Verkauf von Speisen und Getränken unterstützt. Beim Ringinger Herbstfest sicherte die Feuerwehr das Parkplatzgelände und stellte eine Brandsicherheitswache. Einen Vormittag lang informierte sich eine Klasse der Grundschule Ringingen über die Tätigkeit der Feuerwehr. Diese leistete bei kirchlichen und örtlichen Veranstaltungen Verkehrssicherheitsdienst und nahm mit zehn Leuten erfolgreich am Leistungsmarsch in Schelklingen teil.

Für den Versammlungsraum beschaffte die Stadt Erbach 50 neue Stühle und acht Tische. Die Schrottsammlung war laut Kassierer Manuel Ott die Haupteinnahmequelle. Die größte Ausgabe verursachten die Kosten des Jahresausflugs.