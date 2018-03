Feuerwehr Erbach hat einen neuen Kommandanten

Matthias Remlinger ist neuer Gesamtkommandant der Erbacher Feuerwehr. Bei der Wahl während der Mitgliederversammlung am Samstagabend wurde er von 104 der 106 Anwesenden gewählt. Zu seinem Stellvertreter wurde Markus Keller gewählt, zum zweiten Stellvertreter wählte die Versammlung Jochen Ihle. Die Vorgänger Thomas Böllinger (Kommandant) und Eberhard Schmid (Stellvertreter) waren nicht mehr zur Wahl angetreten.

Proppenvoll wurde es am Samstagabend zur jährlichen Versammlung der Gesamtfeuerwehr Erbach in der Donaurieder Mehrzweckhalle. Neben den Kameraden der Einsatzabteilungen waren auch die Altersabteilung, die Jugendfeuerwehr und alle Ortsvorsteher sowie Gemeinderäte der Stadt eingeladen. So wurde es auch „gemütlich“, wie Bürgermeister Achim Gaus auf die Anmerkung „Die Halle isch kloi“ aus dem Publikum augenzwinkernd reagierte.

Nachdem Donauriedens Ortsvorsteher Werner-Josef Ströbele die Anwesenden begrüßt hatte, leitete er sogleich zur Tagesordnung über. Zunächst blickte der scheidende Kommandant Thomas Böllinger auf das vergangene Jahr zurück. Dazu berichtete er, dass das oberste Ziel, dass alle Kameradinnen und Kameraden wohlbehalten aus den Einsätzen und Übungen zurückkehren, erreicht worden sei. Des Weiteren ging Böllinger auf den Besuch des Kreistagsausschusses im Feuerwehrhaus Erbach im vergangenen Jahr ein. Dabei wurde der Ablauf einer Großschadenslage geübt.

Es folgten die Statistiken der Gesamtfeuerwehr durch den Kommandanten. Insgesamt gibt es in Erbach 185 aktive Feuerwehrmänner und -frauen. Davon 23 in Bach, 34 in Dellmensingen, 23 in Donaurieden, 49 in Erbach, 27 in Ersingen und 29 in Ringingen. Kommandant Bullinger zeigte sich erfreut über den Zuwachs an aktiven Feuerwehrfrauen und bittet darum, den eingeschlagenen Weg weiterzugehen. Die Feuerwehr Erbach hatte im vergangenen Jahr 169 Einsätze, zehn weniger als im Vorjahr. Insgesamt waren die Erbacher 2184 Stunden im Einsatz.

Der stellvertretende Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbands, Alfons Häußler, war extra für den Tagesordnungspunkt Ehrungen nach Donaurieden gekommen. Das Ehrenzeichen in Silber für 25 Jahre erhielten Christian Wörz (Dellmensingen), Frank Magg und Thorsten Schmutz (Erbach). Als Dankeschön erhielten die Geehrten noch einen weißen Bierkrug. Das Ehrenzeichen in Gold für 40 Jahre – ebenfalls mit einem Krug und noch zusätzlich einem Fotobuch – erhielten Gerhard Stetter (Bach), Georg Braun (Dellmensingen) und Friedrich Egle (Dellmensingen). Weiter wurde Dietmar Mack für seine 15-jährige Tätigkeit als Abteilungskommandant von Ringingen mit der Ehrenmedaille des Landes Baden-Württemberg in Silber belohnt.

Nun folgte der wichtigste Teil des Abends und zwar die Wahlen des Kommandanten für Erbach und seines Stellvertreters. Gewählt wurden zum neuen Kommandanten Matthias Remlinger (von 106 Wahlberechtigten wählten ihn 104) und zu seinem Stellvertreter Markus Keller (er erhielt 105 Stimmen von 106 möglichen). Der zweite Stellvertreter wurde, ebenfalls durch 105 Stimmen, Jochen Ihle.