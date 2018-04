Feuerwehr Donaurieden stellt sich vor

Die Feuerwehr Donaurieden hat am Samstag bei bestem Wetter auf dem Dorfplatz beim Rathaus einen Informationstag veranstaltet. Hoch hinaus konnten die Besucher mit der Drehleiter aus Erbach – ein atemberaubender Blick über das Biosphärengebiet war garantiert. Der Tag sollte hauptsächlich Jugendliche für die Feuerwehr begeistern, denn der Nachwuchs sei in Donaurieden etwas knapp, wie Abteilungskommandant August Späth mitteilte. „Im Moment sind von unserer Abteilung nur zwei Mädchen in der Gemeinschaftsjugendfeuerwehr Erbach“, so Späth. Bei den Erwachsenen mangele es nicht an Nachwuchs. Mit der 23-köpfigen Mannschaft ist die Feuerwehr Donaurieden durchaus gut aufgestellt. Pro Monat wird eine Übung veranstaltet; dazu zählen Löschangriffe, Erste-Hilfe-Maßnahmen oder die Simulation eines Verkehrsunfalls. Zusätzlich gibt es noch fünf Tagschleifeübungen im Jahr. Diese werden in Erbach mit allen Abteilungen der Teilorte unternommen. Da die Tagschleife in Erbach ihren Standort hat und somit auch die größeren Fahrzeuge zur Verfügung stehen, müssen alle Feuerwehrleute an allen Fahrzeugen ausgebildet sein.

Die Jugend lerne in den wöchentlichen Gruppenstunden feuerwehrtechnische Übungen und einmal pro Jahr werde ein Erste-Hilfe-Kurs angeboten, so Jugendwart Frank Drescher. Die 25 Jugendlichen aus allen Teilorten lernten die Kameradschaft aber auch durch Freizeit-aktive Tätigkeiten kennen, wie beispielsweise beim Kegeln, Schwimmen oder Go-Kart-Fahren. Auch das Zeltlager, das alle zwei Jahre angeboten wird, habe großen Zulauf, wie Drescher erzählte. Beim Informationstag in Donaurieden wurden kalte Getränke angeboten und auch Rote Würste gegrillt.