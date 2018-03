Feuerwehr Donaurieden rekapituliert das Einsatzjahr

Die 'Feiuerwehrabteilung Donaurieden hat sich jüngst zu ihrer Hauptversammlung im Bürgersaal im Rathaus getroffen. Gruppenleiter August Späth begrüßte neben den aktiven Mitgliedern auch Ortsvorsteher Werner-Josef Ströbele und den Erbacher Gesamtkommandanten Thomas Böllinger.

Mit seinem Jahresbericht zählte August Späth die Aktivitäten des vergangenen Jahres auf. 2017 musste die Donaurieder Wehr zu 13 Einsätzen, davon vier Brandeinsätze und neun Hilfeleistungen, ausrücken. Insgesamt hatte die Mannschaft dabei 145 Einsatzstunden hinter sich gebracht. Im Jahr davor waren es wegen der damaligen Hochwasserlage 547 Einsatzstunden gewesen.

Zusätzlich fanden noch im vergangenen Jahr zwölf Arbeitsübungen, fünf Tagschleife-Übungen, die Jahreshauptübung in Erbach im Oktober auf dem Gelände der Firma Schiedel-Kaminbau statt. Ferner übte die Wehr am Brandcontainer in Dietenheim und auf der Atemschutzstrecke in Ulm.

Viele weitere Aktivitäten zogen sich noch durch das vergangene Jahr. Davon waren die Mitglieder bei Neujahrsempfängen, Fortbildungen, verschiedene Sitzungen und Treffen, Amtseinsetzungen neuer Kommandanten und Verabschiedungen der Altkommandanten sowie Absicherungen beim Erbacher Stadtfest und anderen Veranstaltungen eingebunden.

Was die Ausbildung der Feuerwehrabteilung angeht, haben auch im vergangenen Jahr einige Mitglieder wichtige Kurse absolviert. So machte beispielsweise Wolfgang Wall den Lastwagen-Führerschein für die Tagschleife. Das Leistungsabzeichen in Silber holten sich Markus Nothelfer, Andreas Hermann und Gruppenführer Josef Maurer im Juli in Rottenacker.

Aber auch für das laufende Jahr sind weitere Maßnahmen vorgesehen. Andreas Hermann, Marvin Degenhardt und Markus Nothelfer bilden sich für den Truppmann beziehungsweise zum Maschinisten weiter. Ingrid Späth absolviert ihre Grundausbildung in diesem Jahr. An dem ebenfalls noch stattfindenden Sägekurs Holz unter Spannung (Sturmholz) im April in Bergatreute, werden Benedikt Späth und Michael Unseld teilnehmen.

Der Personalstand der Feuerwehr Donaurieden beträgt aktuell 23 Mann und in der Jugendfeuerwehr sind noch zwei Mädchen. Zur Beförderung zum Feuerwehrmann steht Marvin Degenhardt in diesem Jahr an.

Abschließend teilte August Späth noch mit, dass der ursprüngliche Termin zur Jahreshauptversammlung der Gesamtfeuerwehr in Donaurieden sich auf den Samstag, den 24. März um 18 Uhr verschoben hat.

Für die Nachwuchs-Werbung ist geplant, am 21. April einen Tag der offenen Tür für Eltern und deren Kinder zu veranstalten. Bestimmt lassen sich einige der Kinder für diese Aufgaben der Feuerwehr noch begeistern, so Späth.

Weiter fanden dann noch die Berichte vom Schriftführer Andreas Hermann, Kassierer Maximilian Herzog, Kassenprüfer Karl Held und Wolfgang Wahl, sowie der Bericht des Alters-Kommandanten Erwin Beck über die Altersabteilung, bestehend aus fünf Personen, statt.

Die einstimmige Entlastung des Vorstands nahm dann der Ortsvorsteher Werner-Josef Ströbele vor. Und bei den Wahlen wurde ebenfalls einstimmig der Vertreter für Donaurieden bei der Gesamtfeuerwehr Erbach, Davis Millan gewählt. Er löst nun den bisherigen Vertreter Jürgen Maunz ab. Bei der Hauptversammlung der Gesamtfeuerwehr steht eine Neuwahl des Kommandanten an, denn Thomas Böllinger wird dieses Amt abgeben. Dieser informierte die Kameraden noch mit einem kurzen Überblick über seine Tätigkeiten in den vergangenen Jahren und nutzte die Gelegenheit, seinen Dank für die Zusammenarbeit in der Vergangenheit an die anwesenden Mitglieder auszusprechen. Mit dem Wunsch, dass alle von den zukünftigen Ein-sätzen wieder, wie bisher, gesund und unverletzt zurückkommen, schloss August Späth dann die Sitzung. Den restlichen Abend ließen die Mitglieder noch gemütlich mit dem Jahresessen im Gasthof Hirsch ausklingen.