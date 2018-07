Festwochenende: TSV feiert sportlich

Die letzten Vorbereitungen für das Festwochenende zum 100-jährigen Bestehen des TSV Erbach laufen auf vollen Touren. So proben die einzelnen Gruppen und Abteilungen in dieser Woche noch für die Sportgala am Samstagabend, berichtet Gabriele Aggeler, bei der alle organisatorischen Fäden für das Fest zusammenlaufen.

Los geht’s mit Festakt am Freitag

Mit dem offiziellen Festakt am Freitagabend für geladene Gäste beginnt das Jubiläumswochenende im Garten des Erbacher Schlosses. Dort überreicht Landtagsmitglied Monika Stolz dem Verein die Sportplakette des Bundespräsidenten. „Eine einmalige Sache“, sagt Aggeler stolz. „Mit dem Festakt soll auch all unseren Helfern und Ehrenamtlichen Danke gesagt werden“, fügt Aggeler hinzu.

Der Samstag steht ganz im Zeichen der Sportgala – einer sportlich-musikalischen Zeitreise von der Gründung des Vereins bis heute. Den Anfang machen die Turner, die singend durch die Halle marschieren. Es folgen neun weitere Gruppen, die jeweils ein Jahrzehnt präsentieren. So tritt die Tischtennis-Abteilung (gegründet 1947) in den 40er Jahren auf, die 50er sind rock ‘n‘ rollig gestaltet, und in den 80ern bringt die Judogruppe sogar den Mauerfall in ihre Show mit ein. Die Gala in der Erlenbachhalle ist allerdings bereits ausverkauft.

Am Sonntag ist Familientag angesagt. Dieser beginnt mit einem ökumenischen Gottesdienst um 10.30Uhr im Stadion. „Die Kirche gehört für uns mit dazu“, sagt Aggeler. Mit Fallübungen der Judokas und Fußballjongleuren wird auch der Gottesdienst sportlich gestaltet. Ab 12.30 Uhr gibt es eine Spielstraße für Kinder, ab 13 Uhr steht ein Bähnle für eine Rundfahrt durch Erbach bereit. Zur gleichen Zeit beginnen vor dem Sportheim mehrere Vorführungen. „Zum Teil werden auch Aufführungen der Sportgala gezeigt“, sagt Gabriele Aggeler. Als Höhepunkt des Tages startet um 14 Uhr das Spiel ohne Grenzen, bei dem sich Mannschaften mit mindestens sechs Teilnehmern noch anmelden können. Auch eine Mannschaft aus dem Erbacher Rathaus tritt bei dem Spaß-Wettbewerb an.