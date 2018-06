Ferienprogramm geht in die 32. Runde

Bereits seit März ist Sabine Braunsteffer von der Erbacher Stadtverwaltung mit den Vorbereitungen des Erbacher Ferienprogramms beschäftigt. Am Dienstagnachmittag stellte sie gemeinsam mit Bürgermeister Achim Gaus im Rathaus das 95-teilige Programm vor, das ab heute zur Verfügung steht.

Der Startschuss zum diesjährigen Ferienprogramm der Stadt Erbach fällt am Donnerstag, 27. Juli. An diesem Tag werden gleich zwei Programmpunkte für Ferienkinder angeboten. Den Auftakt macht der Waldkindergarten, der unter dem Motto „Basteleien rund ums Holz“ Kinder im Alter von fünf bis neun Jahren auf das Waldgrundstück Brand einlädt. Der zweite Programmpunkt an diesem Tag wird durch den SV Ringingen gestaltet, der Kinder im Alter von acht bis 14 Jahren auf die Tennisplätze neben der Birkenlauhalle einlädt, um den Tennissport kennenzulernen.

Ein Novum im Jahr 2018: Sämtliche Programmpunkte sind in diesem Jahr lediglich online über die Webseite der Stadtverwaltung unter www.erbach-donau.de einsehbar. „Bis zum vergangenen Jahr gab es noch ein gedrucktes Heftchen, aber da ist nicht mehr notwendig“, sagte Bürgermeister Achim Gaus bei der Programmpräsentation. Lediglich im Rathaus, den Ortsverwaltungen und in der Stadtbücherei läge noch eine Liste mit den Programmpunkten aus, mehr sei nicht mehr vorgesehen. „Auch die Anmeldungen erfolgen in diesem Jahr ausschließlich online“, so das Stadtoberhaupt.

Unter den 95 Programmpunkten sind etliche Veranstaltungen, die bereits seit Tag und Jahr im Erbacher Ferienprogramm verankert sind. So zum Beispiel die Abschlussveranstaltung auf dem Spielplatz Brühlwiese am letzten Ferientag, Freitag, 7. September.

Aber auch gänzlich neue Punkte finden sich im Erbacher Programm, betont Bürgermeister Achim Gaus. So lädt beispielsweise der Motorsportclub Erbach am Samstag, 29. Juli, alle Kinder von acht bis zehn Jahre ans Vereinsheim des MSC beim Flugplatz ein, um dort mit einer Elektromaschine das Kartfahren zu lernen. Der nächste Höhepunkt folgt gleich am Montag darauf, 31. Juli. Dann bietet die Erbacher Theatergruppe einen dreitägigen Workshop an, in dem eine Aufführung einstudiert werden soll. Am vierten Tag folgt die Aufführung des Stückes im Silchersaal an der Erlenbachhalle.

Daneben werden viele altbekannte Porgrammpunkt für die Erbacher Ferienkinder angeboten: der Luftsportverein bietet an einem Tag Rundflüge an und in der Technikwerkstatt von Karlheinz Heilig kann ein Lötführerschein erworben werden Ein absoluter Höhepunkt erwartet die Kinder Mitte August: Am Mittwoch, 15. August, geht es auf Ausflug in den Freizetipark Tripsdrill. Wer hier dabei sein will, der sollte sich mit seiner Anmeldung sputen. Erfahrungsgemäß seien die Ausflüge immer besonders schnell ausgebucht, unterstreichen Bürgermeister und Mitarbeiterin unisono.