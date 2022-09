Herbstzeit ist Kürbiszeit. Ob schön geschnitzt vor der Tür oder lecker zubereitet in der Küche – der Kürbis kann so vielseitig genutzt werden wie er auch in Erscheinung tritt. Eine große Speisekürbis-Auswahl können Besucher in Dellmensingen, Adlergasse 1, beim Hermann‘s Hof finden. Vom Alleskönner Hokkaido über den Mikrowellenkürbis bis hin zum süß-nussigen Butternuss-Kürbis reicht die große Auswahl, die fast 20 Sorten umfasst, heißt es in einem Schreiben des Hofs.