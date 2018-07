Übermüdung war am Sonntagmorgen die Ursache eines Unfalls auf der B30 bei Dellmensingen. Zwei Menschen wurden verletzt.

Ein 24-Jähriger war mit seinem Mini von Ulm in Richtung Laupheim unterwegs. Auf Höhe von Dellmensingen kam das Auto nach rechts von der Straße ab. Der Mini überschlug sich. Der 22-jährige Beifahrer zog sich hierbei schwere Verletzungen zu, der Fahrer leichte. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von etwa 7000 Euro.